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  4. Кривбасс хочет подписать вингера боливийского Стронгеста
Украина. Премьер лига
23 июня 2025, 09:29 |
182
0

Кривбасс хочет подписать вингера боливийского Стронгеста

В Украину вскоре может переехать Хосе Флорес

23 июня 2025, 09:29 |
182
0
Кривбасс хочет подписать вингера боливийского Стронгеста
elderribador.com. Хосе Флорес (справа)

21-летний вингер боливийского «Стронгеста» Хосе Флорес может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации источников Sport.ua, активный интерес к подписанию боливийского легионера проявляет «Кривбасс».

Криворожский клуб рассчитывает взять Флореса в аренду с опцией выкупа, однако пока юридические аспекты сделки между сторонами остаются неурегулированными.

Флорес имеет на своем счету 43 матча (1660 минут) за «Стронгест», в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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