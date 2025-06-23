Кривбасс хочет подписать вингера боливийского Стронгеста

21-летний вингер боливийского «Стронгеста» Хосе Флорес может продолжить карьеру в украинской Премьер-лиге.

По информации источников Sport.ua, активный интерес к подписанию боливийского легионера проявляет «Кривбасс».

Криворожский клуб рассчитывает взять Флореса в аренду с опцией выкупа, однако пока юридические аспекты сделки между сторонами остаются неурегулированными.

Флорес имеет на своем счету 43 матча (1660 минут) за «Стронгест», в которых забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.