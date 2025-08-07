ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило футболиста в чемпионат Нидерландов

Нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк предстоящий сезон на правах аренды проведет в «Фортуне» Ситтард. Об этом сообщает пресс-служб украинского гранда.

Формат сделки – аренда на 1 сезон с правом выкупа. Лонвейк уже выступал за «Фортуну» в сезоне 2023/24. Тогда он также присоединился к нидерландскому клуб на правах аренды из «Динамо».

Прошлый сезоне Джастин Лонвейк провел в аренде в «Виборге». За 34 матча в составе датской команды он успел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.

Соглашение между Лонвейком и «Динамо» истекает летом 2027 года.

Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ отказался от игрока «Динамо».