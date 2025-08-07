ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отпустило футболиста в чемпионат Нидерландов
Джастин Лонвейк предстоящий сезон проведет в «Фортуне»
Нидерландский полузащитник киевского «Динамо» Джастин Лонвейк предстоящий сезон на правах аренды проведет в «Фортуне» Ситтард. Об этом сообщает пресс-служб украинского гранда.
Формат сделки – аренда на 1 сезон с правом выкупа. Лонвейк уже выступал за «Фортуну» в сезоне 2023/24. Тогда он также присоединился к нидерландскому клуб на правах аренды из «Динамо».
Прошлый сезоне Джастин Лонвейк провел в аренде в «Виборге». За 34 матча в составе датской команды он успел отличиться 2 забитыми мячами и 1 голевой передачей.
Соглашение между Лонвейком и «Динамо» истекает летом 2027 года.
Ранее сообщалось о том, что клуб УПЛ отказался от игрока «Динамо».
Fortuna Sittard heeft het middenveld versterkt met de komst van Justin Lonwijk. De 25-jarige middenvelder wordt voor één seizoen gehuurd van het Oekraïense Dynamo Kyiv. pic.twitter.com/wcVQOySZEF— Fortuna Sittard (@FortunaSittard) August 7, 2025
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Дерек считает, что Александр должен дать бой Паркеру
Футболист скончался 6 августа 2025 года