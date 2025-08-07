Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ отказался от игрока Динамо. Он вернулся в Киев
Украина. Премьер лига
07 августа 2025, 12:48 |
1838
1

Клуб УПЛ отказался от игрока Динамо. Он вернулся в Киев

Дмитрий Кремчанин не подошел «Заре»

07 августа 2025, 12:48 |
1838
1
Клуб УПЛ отказался от игрока Динамо. Он вернулся в Киев
ФК Динамо Киев. Дмитрий Кремчанин

24 июля 2025 года стало известно, что киевское «Динамо» отправит в аренду в луганскую «Зарю» вингера Дмитрия Кремчанина.

Однако, по информации журналиста Сергея Тищенко, 20-летний футболист не подошел команде Виктора Скрипника, поэтому уже покинул расположение клуба и вернулся к тренировкам с юношеской командой киевлян.

Пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру, но источник вероятным следующим клубом Дмитрия называет «Александрию».

В прошлом сезоне Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.

По теме:
Переход скоро? Романо без слов намекнул на трансфер звезды сборной Украины
Лех – Црвена Звезда – 1:3. Возможный соперник Динамо. Видео голов и обзор
87 миллионов за трансфер. Ньюкасл следит за партнером Трубина
Дмитрий Кремчанин Заря Луганск Динамо Киев аренда игрока трансферы трансферы УПЛ Сергей Тищенко Александрия
Дмитрий Вус Источник: Telegram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
Футбол | 06 августа 2025, 14:52 1
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд
«Фантастическое предложение». Довбика могут обменять в европейский гранд

В Италии обсуждают возможный переход украинца в «Ювентус»

Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Футбол | 07 августа 2025, 10:34 10
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов
Игрока клуба Первой лиги забрали в ТЦК во время сборов

Очередной украинский футболист мобилизован

Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Футбол | 07.08.2025, 13:49
Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Бавария – Тоттенхэм. Прогноз и анонс на товарищеский матч
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
Бокс | 07.08.2025, 09:40
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
ЧИСОРА: «Если Усик хочет стать лучшим, то должен с ним подраться»
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Футбол | 07.08.2025, 07:41
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
«Выбор самого футболиста». Известно, как трагически погиб Белоцерковец
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
mavast
Загублять хлопця 
Ответить
0
Популярные новости
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
В Днепре создается новый ФК? Инвестор Ахметов поведал подробности о Днепре
05.08.2025, 19:35 37
Футбол
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
Бенфика кардинально изменила решение по Трубину. Вратарь пользуется спросом
06.08.2025, 15:35 1
Футбол
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
БЕЛЛЬЮ: «После того, что было в бою Усик – Дюбуа, ты должен уйти из бокса»
06.08.2025, 09:40 1
Бокс
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
Хаби Алонсо выбрал основного голкипера и пенальтиста на сезон 2025/26
05.08.2025, 12:05 1
Футбол
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
Свитолина уступила Осаке в четвертьфинале турнира в Монреале
06.08.2025, 04:01 23
Теннис
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
АХМЕТОВ: «Коломойский тогда прятался за десятком охранников»
06.08.2025, 03:04
Футбол
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
КРАСЮК: «Имел очень плохие предчувствия перед боем Усика, но...»
05.08.2025, 19:14 1
Бокс
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
Экс-чемпион: «Я бы поставил его вниз топ-10. А Усик не от мира сего»
06.08.2025, 09:15 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем