Клуб УПЛ отказался от игрока Динамо. Он вернулся в Киев

24 июля 2025 года стало известно, что киевское «Динамо» отправит в аренду в луганскую «Зарю» вингера Дмитрия Кремчанина.

Однако, по информации журналиста Сергея Тищенко, 20-летний футболист не подошел команде Виктора Скрипника, поэтому уже покинул расположение клуба и вернулся к тренировкам с юношеской командой киевлян.

Пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру, но источник вероятным следующим клубом Дмитрия называет «Александрию».

В прошлом сезоне Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.