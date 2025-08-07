Клуб УПЛ отказался от игрока Динамо. Он вернулся в Киев
Дмитрий Кремчанин не подошел «Заре»
24 июля 2025 года стало известно, что киевское «Динамо» отправит в аренду в луганскую «Зарю» вингера Дмитрия Кремчанина.
Однако, по информации журналиста Сергея Тищенко, 20-летний футболист не подошел команде Виктора Скрипника, поэтому уже покинул расположение клуба и вернулся к тренировкам с юношеской командой киевлян.
Пока неизвестно, где он продолжит свою карьеру, но источник вероятным следующим клубом Дмитрия называет «Александрию».
В прошлом сезоне Кремчанин провел 32 матча в составе «Динамо» U-19, в которых забил 24 гола и отдал 13 результативных передач во всех турнирах.
