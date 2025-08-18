ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера

24-летний черногорский форвард «Вереса» Марко Мрвальевич перешел к словенской «Муре», где будет играть на правах аренды.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Мрвальевич присоединился к «Верес» в 2024 году. С тех пор сыграл за ровенскую команду 29 матчей и забил 9 мячей. Также выступал за польскую ЛКС на правах аренды.

Марко Мрвальевич воспитанник черногорской «Будучности». Также играл за Титоград и Подгорицу.

Вызывался в молодежные сборные Черногории U-19 и U-21.