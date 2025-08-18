Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера
Украина. Премьер лига
18 августа 2025, 19:21 |
509
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера

Марко Мрвальевич будет играть за словенскую «Муру»

18 августа 2025, 19:21 |
509
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера
ФК Верес

24-летний черногорский форвард «Вереса» Марко Мрвальевич перешел к словенской «Муре», где будет играть на правах аренды.

Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Мрвальевич присоединился к «Верес» в 2024 году. С тех пор сыграл за ровенскую команду 29 матчей и забил 9 мячей. Также выступал за польскую ЛКС на правах аренды.

Марко Мрвальевич воспитанник черногорской «Будучности». Также играл за Титоград и Подгорицу.

Вызывался в молодежные сборные Черногории U-19 и U-21.

По теме:
Перес указал на дверь одному из самых высокооплачиваемых игроков Реала
Моуриньо намерен подписать в Фенербахче двух футболистов сборной Украины
Георгий СУДАКОВ: «Против Динамо Верес играл более агрессивно»
Верес Ровно Мура Марко Мрвальевич аренда игрока трансферы трансферы УПЛ
Александр Сильченко Источник: ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Бокс | 18 августа 2025, 07:19 7
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер
Турки Аль-Шейх назвал следующего соперника Усика. Это не Паркер

Турки хочет боя украинца против Мозеса Итаумы

Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 18 августа 2025, 19:31 0
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Эльче – Бетис. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 августа в 22:00 по Киеву

Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Теннис | 18.08.2025, 07:11
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
Определена финальная пара престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
Футбол | 18.08.2025, 13:05
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
В Арсенале определились, сколько хотят получить от Фенербахче за Зинченко
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Теннис | 17.08.2025, 21:50
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
После 5:3 поплыла. Рыбакина и Свентек определили финалистку в Цинциннати
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Artem_Ponomar
я думаю його слід було лишити в команді, для глибини складу
Ответить
0
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
ПОВОРОЗНЮК: «Шевченко в слове ч.. делает 3 ошибки. Его поступок – позор»
18.08.2025, 08:53 15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
Турнирная таблица УПЛ. Динамо идет без потерь, Шахтер преследует
18.08.2025, 06:23 21
Футбол
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
Французский журналист: «Забарный поддерживает Украину, а Сафонов...»
16.08.2025, 16:51 5
Футбол
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
Дэвид ХЭЙ: «Этот боксер – кошмар для Усика. Он единственный, кто сможет»
18.08.2025, 07:53 3
Бокс
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
Склоним головы. 2 года назад погиб игрок, за плечами которого 91 матч в УПЛ
17.08.2025, 09:00 4
Война
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
Тренер Колоса: «Арбитрам я хочу сказать знаменитую фразу Луческу»
16.08.2025, 21:31 12
Футбол
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
Претендент для Усика? Итаума уничтожил Уайта в Эр-Рияде за две минуты
17.08.2025, 00:45 24
Бокс
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
Хргович одержал уверенную победу в титульном поединке в супертяжелом весе
16.08.2025, 22:15 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем