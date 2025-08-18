Украина. Премьер лига18 августа 2025, 19:21 |
509
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес отпустил в аренду форварда-легионера
Марко Мрвальевич будет играть за словенскую «Муру»
24-летний черногорский форвард «Вереса» Марко Мрвальевич перешел к словенской «Муре», где будет играть на правах аренды.
Об этом сообщили на официальном сайте клуба.
Мрвальевич присоединился к «Верес» в 2024 году. С тех пор сыграл за ровенскую команду 29 матчей и забил 9 мячей. Также выступал за польскую ЛКС на правах аренды.
Марко Мрвальевич воспитанник черногорской «Будучности». Также играл за Титоград и Подгорицу.
Вызывался в молодежные сборные Черногории U-19 и U-21.
Комментарии 1
я думаю його слід було лишити в команді, для глибини складу
