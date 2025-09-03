ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр завершил сотрудничество с воспитанником Динамо

Представитель Украинской Премьер-лиги, «Эпицентр», официально объявил о завершении сотрудничества с 22-летним нападающим Иваном Демиденко.

Молодой футболист получил статус свободного агента и находится в поисках новой команды.

В октябре 2024 года Иван бесплатно перешел в «Эпицентр». С того времени нападающий сыграл 8 матчей, в которых отметился 1 голом и 4 результативными передачами.

Напомним, что после четырёх туров чемпионата Украины «Эпицентр» занимает 15-е место в турнирной таблице, не набрав ни одного очка.