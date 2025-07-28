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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал голкипера из Второй лиги Украины
Украина. Премьер лига
28 июля 2025, 07:59 |
189
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал голкипера из Второй лиги Украины

Арсений Вавшко стал игроком «Эпицентра»

28 июля 2025, 07:59 |
189
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ подписал голкипера из Второй лиги Украины
ФК Эпицентр. Арсений Вавшко

Дебютант Украинской Премьер-лиги «Эпицентр» официально объявил о подписании украинского голкипера Арсения Вавшко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Поздравляем Арсения Вавшко в семье футбольного клуба «Эпицентр»! Желаем стремительного прогресса, профессионального роста, успехов и рекордной «сухой» серии!», – говорится в сообщении.

Свои первые шаги в Детско-юношеской футбольной лиге Арсений делал в киевской «Смене-Оболони». А с 2022 по 2024 год играл в командах Польши и Чехии. В прошлом сезоне был игроком «Колоса-2».

Ранее сообщалось, что новичок УПЛ подписал двух испанских футболистов

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