Украина. Премьер лига03 сентября 2025, 13:59 |
1466
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с игроком на старте сезона
Илья Гулько ушел из расположения луганской «Зари», получив статус свободного агента
03 сентября 2025, 13:59 |
1466
0
Луганская Заря официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Ильей Гулько. Об этом пишет клубная пресс-служба.
По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом разорвано по общему согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.
«Желаем Илье хорошего продолжения карьеры и успехов в новом клубе», – говорится в сообщении
Илья перешел в нашу команду в 2022 году. Закрепиться в основном составе ему не удалось, поэтому подавляющее большинство он играл в аренде в других клубах.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 03 сентября 2025, 01:07 84
Владислав Бленуце перешел в киевский клуб
Футбол | 02 сентября 2025, 19:48 4
Игрок благодарен команде и президенту клуба
Футбол | 02.09.2025, 16:14
Футбол | 03.09.2025, 14:33
Футбол | 03.09.2025, 10:00
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 22:30 1
01.09.2025, 22:48 2
01.09.2025, 19:23
02.09.2025, 10:51 48
02.09.2025, 07:15 1
02.09.2025, 01:06 1
02.09.2025, 15:16 114
01.09.2025, 12:57 46