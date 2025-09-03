Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с игроком на старте сезона
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 13:59 |
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с игроком на старте сезона

Илья Гулько ушел из расположения луганской «Зари», получив статус свободного агента

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с игроком на старте сезона
ФК Заря. Илья Гулько

Луганская Заря официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Ильей Гулько. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом разорвано по общему согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Желаем Илье хорошего продолжения карьеры и успехов в новом клубе», – говорится в сообщении

Илья перешел в нашу команду в 2022 году. Закрепиться в основном составе ему не удалось, поэтому подавляющее большинство он играл в аренде в других клубах.

Илья Гулько Заря Луганск расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Заря Луганск
Комментарии 0
