ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно расторг контракт с игроком на старте сезона

Луганская Заря официально объявила о прекращении сотрудничества с украинским полузащитником Ильей Гулько. Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, соглашение между футболистом и клубом разорвано по общему согласию сторон. О причинах такого решения не сообщается.

«Желаем Илье хорошего продолжения карьеры и успехов в новом клубе», – говорится в сообщении

Илья перешел в нашу команду в 2022 году. Закрепиться в основном составе ему не удалось, поэтому подавляющее большинство он играл в аренде в других клубах.