ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста

Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с перспективным вингером харьковского Металлиста 1925 Игнатом Пушкуцей. Договор подписан на три года.

18-летний Игнат является сыном известного в прошлом футболиста Виталия Пушкуцы, который выступал за Динамо Киев, а также был игроком молодежной сборной Украины.

Предыдущие клубы Игната: Металлист 1925 (Харьков), Корона (Кельце, Польша). В прошлом сезоне в составе дубля Металлиста 1925 сыграл 10 матчей в чемпионате Второй лиги и забил 1 гол.