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Украина. Премьер лига
08 июля 2025, 19:56 | Обновлено 08 июля 2025, 20:09
1558
1

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста

Верес подписал Пушкуцу

08 июля 2025, 19:56 | Обновлено 08 июля 2025, 20:09
1558
1
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста
ФК Верес

Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с перспективным вингером харьковского Металлиста 1925 Игнатом Пушкуцей. Договор подписан на три года.

18-летний Игнат является сыном известного в прошлом футболиста Виталия Пушкуцы, который выступал за Динамо Киев, а также был игроком молодежной сборной Украины.

Предыдущие клубы Игната: Металлист 1925 (Харьков), Корона (Кельце, Польша). В прошлом сезоне в составе дубля Металлиста 1925 сыграл 10 матчей в чемпионате Второй лиги и забил 1 гол.

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Верес Ровно Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Верес
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Комментарии 1
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Arera
Виталий Пушкуца легенда харьковского футбола. Надеюсь его сын это знает и не осквернёт эту фамилию!
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