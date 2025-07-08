Украина. Премьер лига08 июля 2025, 19:56 | Обновлено 08 июля 2025, 20:09
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ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ подписал перспективного вингера и сына футболиста
Верес подписал Пушкуцу
08 июля 2025, 19:56 | Обновлено 08 июля 2025, 20:09
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Клуб УПЛ Верес объявил о подписании контракта с перспективным вингером харьковского Металлиста 1925 Игнатом Пушкуцей. Договор подписан на три года.
18-летний Игнат является сыном известного в прошлом футболиста Виталия Пушкуцы, который выступал за Динамо Киев, а также был игроком молодежной сборной Украины.
Предыдущие клубы Игната: Металлист 1925 (Харьков), Корона (Кельце, Польша). В прошлом сезоне в составе дубля Металлиста 1925 сыграл 10 матчей в чемпионате Второй лиги и забил 1 гол.
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Комментарии 1
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Виталий Пушкуца легенда харьковского футбола. Надеюсь его сын это знает и не осквернёт эту фамилию!
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