Трансферное лето 2022 в Украине. Итоговая таблица переходов клубов УПЛ
Sport.ua следит за трансферной политикой клубов УПЛ во время летнего межсезонья
Вашему вниманию предлагается таблица зимних трансферов клубов украинской Премьер-лиги. Болдом выделены уже состоявшиеся трансферы.
При просмотре с телефона таблицу можно прокрутить влево-вправо.
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Пришли или могут прийти
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Команда
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Ушли или могут уйти
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Защитники:
Александр Драмбаев (Мариуполь, возврат из аренды)
Маркиньос Сиприано (Сьон, возврат из аренды)
Лукас Тейлор (ПАОК, аренда)
Богдан Михайличенко (Андерлехт, аренда)
Полузащитники:
Александр Зубков (Ференцварош)
Андрей Тотовицкий (Колос, 700 тыс евро)
Марьян Швед (Мехелен, 1 млн евро)
Дмитрий Крыськив (Металлист 1925, возврат из аренды)
Сергей Болбат (Десна, возврат из аренды)
Невен Джурасек (Динамо З, 800 тыс евро)
Максим Чех (Мариуполь, возврат из аренды)
Олег Очеретько (Мариуполь, возврат из аренды)
Денис Шостак (Мариуполь, возврат из аренды)
Артем Холод (Мариуполь, возврат из аренды)
Иван Петряк (Фехервар, 1,5 млн евро)
Егор Назарина (Заря)
Нападающие:
Дмитрий Топалов (Мариуполь, возврат из аренды)
Даниил Сикан (Ганза, возврат из аренды)
Андрей Кулаков (Тузласпор, возврат из аренды)
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Вратари:
Евгений Гриценко (свободный агент)
Защитники:
Исмаили (Лилль)
Марлон (Монца, аренда)
Додо (Фиорентина, 14,5 млн евро)
Александр Драмбаев (Зюлте-Варегем, аренда)
Маркиньос Сиприано (Крузейро, аренда)
Игорь Кирюханцев (Заря)
Полузащитники:
Давид Нерес (Бенфика, 15,3 млн)
Манор Соломон (Фулхэм)
Маркос Антонио (Лацио)
Педриньо (Атлетико Минейро, аренда)
Сергей Болбат (Колос)
Артем Холод (Эль-Пасо Локомотив)
Максим Чех (Сабаил, аренда)
Денис Шостак (Эшторил U-23)
Нападающие:
Фернандо (РБ Зальцбург)
Андрей Борячук (Металлист 1925)
Богдан Вьюнник (Цюрих, аренда)
Артур Микитишин (Кривбасс, аренда)
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Защитники:
Кристиан Биловар (Черноморец, возврат из аренды)
Томаш Кендзьора (Лех, возврат из аренды)
Роман Вантух (Днепр-1, возврат из аренды)
Алан Аусси (Верес, возврат из аренды)
Сидклей (ПАОК, возврат из аренды)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Висла, возврат из аренды)
Жерсон Родригеш (Эюпспор, возврат из аренды)
Николай Михайленко (Черноморец, возврат из аренды)
Беньямин Вербич (Легия, возврат из аренды)
Владислав Кабаев (Заря, 1,2 млн евро)
Кахим Пэррис (Копер, 1 млн евро)
Джастин Лонвейк (Виборг, 2 млн евро)
Нападающие:
Владислав Супряга (Сампдория, возврат из аренды)
Эрик Рамирес (Спортинг Х, возврат из аренды)
Назарий Русин (Черноморец, возврат из аренды)
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Защитники:
Роман Вантух (Заря, 300 тыс евро)
Кристиан Биловар (АЕЛ, аренда)
Алан Аусси (Пюник)
Сидклей (Куяба)
Полузащитники:
Георгий Цитаишвили (Лех, аренда)
Жерсон Родригеш (Аль-Вехда, аренда)
Владимир Бражко (Заря, аренда)
Николай Михайленко (Заря, аренда)
Евгений Смирный (Колос, аренда)
Викентий Волошин (Александрия, аренда)
Денис Антюх (Заря, 200 тыс евро)
Нападающие:
Эрик Рамирес (Слован Б, аренда)
Беньямин Вербич (Панатинаикос)
Назарий Русин (Заря, 250 тис евро)
Ибрагим Каргбо (Докса)
Даниил Сухоручко (Нива Тр)
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Вратари:
Макс Валеф (Форталеза)
Владислав Рыбак (Металлист, аренда)
Защитники:
Габриэл Бусанелло (Жувентуде, возврат из аренды)
Эмилиано Пурита (Волос)
Янис Амаш (Боавишта, 1 млн евро)
Габриэль Гомес (Интер де Минас, аренда)
Полузащитники:
Арсений Батагов (Полесье, возврат из аренды)
Владимир Танчик (Металлист)
Доминго Бланко (Индепендьенте)
Руслан Бабенко (Металлист)
Эдуард Сарапий (Металлист, аренда)
Сергей Горбунов (Металлист)
Уэсли Брага (Аль-Наср)
Фарес Балули (Металлист)
Нападающие:
Артем Громов (Ворскла)
Леонардо Алмейда (Аракатуба)
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Вратари:
Валентин Кожокару (Левен)
Богдан Сарнавский (Кривбасс)
Мирослав Зновенко (Металлист, аренда)
Защитники:
Нельсон Монте (Шавеш)
Роман Вантух (Динамо, окончание аренды)
Полузащитники:
Егор Ярмолюк (Брентфорд, 1,5 млн евро)
Арсений Батагов (Заря)
Билл (РФШ)
Нападающие:
Фелипе Пирес (Жувентуде, аренда)
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Защитники:
Роман Вантух (Динамо, 300 тыс евро)
Богдан Бутко (свободный агент)
Игорь Кирюханцев (Шахтер)
Полузащитники:
Арсений Батагов (Днепр-1)
Дмитрий Мишнев (Мариуполь)
Владимир Бражко (Динамо, аренда)
Николай Михайленко (Динамо, аренда)
Вячеслав Чурко (Колос)
Денис Антюх (Динамо, 200 тыс евро)
Евгений Шахов (АЕК)
Нападающие:
Денис Безбородько (Десна)
Назарий Русин (Динамо, 250 тыс евро)
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Защитники:
Денис Фаворов (Вечиста)
Виталий Вернидуб (Кривбасс)
Владислав Емец (Колос)
Жуниньо (Пафос)
Валерий Дубко (Дендер)
Тимофей Сухарь (Петржалка)
Даниил Скорко (Александрия)
Полузащитники:
Егор Назарина (Шахтер)
Дмитрий Хомченовский (Кривбасс)
Владислав Кабаев (Динамо, 1,2 млн евро)
Юрий Тлумак (Карпаты, аренда)
Нападающие:
Артем Громов (Днепр-1)
Гильерме (Брага, аренда)
Рэймонд Овусу (Истанбулспор)
Александр Гладкий (Черноморец)
Денис Безбородько (Колос)
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Защитники:
Фелипе Родригес (Новоризонтино)
Габриэль Назарио (Фигейренсе)
Василий Кравец (Леганес, 500 тыс евро)
Полузащитники:
Юрий Козыренко (Ислочь, возврат из аренды)
Денис Олейник (СИК)
Эннур Тотре (Тирана, 300 тыс евро)
Андрей Кравчук (свободный агент)
Ардит Толи (Тирана)
Владлен Юрченко (Рига)
Нападающие:
Марлисон (Фигейренсе, аренда)
Таулант Сефери (Тирана, 500 тыс евро)
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Защитники:
Йоонас Тамм (Стяуа)
Богдан Чуев (Минай)
Даниил Семилет (Горняк-Спорт)
Полузащитники:
Оливье Тилль (Эюпспор)
Венсан Тилль (АИК)
Наджиб Якубу (Ильвес Тампере)
Давид Пуцлин (АДО Ден Хааг)
Нападающие:
Лукас Рангел (Рига)
Амилькар Коджови (Айя Напа)
Даниил Кравчук (Ингулец, аренда)
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Защитники:
Александр Мартынюк (Волынь)
Максим Дячук (Динамо U-19, аренда)
Даниил Скорко (Заря)
Полузащитники:
Артем Шулянский (Динамо U-19)
Викентий Волошин (Динамо, аренда)
Иван Калюжный (Кефлафик, возврат из аренды)
Нападающие:
Богдан Кобзарь (Волынь)
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Защитники:
Тимур Стецьков (Кривбасс)
Полузащитники:
Иван Калюжный (Керала Бластерс, аренда)
Денис Пидручный (Горняк-Спорт)
Нападающие:
Денис Устименко (Кривбасс)
Владимир Одарюк (Ингулец)
Сергей Гринь (свободный агент)
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Защитники:
Роман Гончаренко (Верес)
Владислав Емец (Заря)
Алексей Зозуля (Львов, возврат из аренды)
Николай Золотов (Бастия, возврат из аренды)
Сергей Чоботенко (Мариуполь)
Полузащитники:
Сергей Болбат (Шахтер)
Евгений Смирный (Динамо, аренда)
Нападающие:
Кирилл Попов (Динамо U-19)
Денис Безбородько (Заря)
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Защитники:
Матея Ром (свободный агент)
Полузащитники:
Андрей Тотовицкий (Шахтер, 700 тыс евро)
Вячеслав Чурко (Заря)
Арсентий Дорошененко (Нива Тр)
Станислав Мораренко (Диназ)
Антон Салабай (Диназ)
Нападающие:
Диего Сантос (Залаэгерсег, аренда)
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Вратари:
Арсений Коркодим (Волынь)
Защитники:
Роман Гагун (свободный агент)
Николай Квасный (свободный агент)
Василий Курко (Левый Берег)
Семен Вовченко (Нива Тр)
Полузащитники:
Станислав Шарай (Альянс)
Александр Лебеденко (Альянс)
Нападающие:
Владислав Шарай (Альянс)
|
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Вратари:
Артем Кичак (Оболонь)
Защитники:
Игорь Солдат (ЛНЗ)
Роман Гончаренко (Колос)
Дмитрий Махнев (Карпаты)
Алан Аусси (Динамо, окончание аренды)
Жирайр Маргарян (Урарту)
Александр Савошко (Прикарпатье, аренда)
Артем Данилюк (Буковина)
Игорь Гук (Звягель, аренда)
Полузащитники:
Никита Полюлях (ЛНЗ)
Сергей Петько (Черноморец)
Сергей Панасенко (Металлист, 100 тыс евро)
Владислав Крейда (Флора)
Михаил Гечев (Зимбру)
Максим Переходько (Звягель, аренда)
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Вратари:
Олег Мозиль (Агробизнес)
Защитники:
Игорь Курило (Агробизнес)
Михаил Рудавский (Волчанск)
Полузащитники:
Ярослав Мартынюк (Рух)
Константин Бычек (Нива Т)
Вендел (Волчанск)
Артем Дудик (свободный агент)
Бека Вачиберадзе (Торпедо К)
Нападающие:
Андрей Борячук (Шахтер)
Андрей Чирук (свободный агент)
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Вратари:
Денис Шелихов (ЛНЗ)
Максим Коваленко (Горняк-Спорт, аренда)
Защитники:
Сергей Ченбай (Ингулец)
Амар Квакич (Вележ)
Виталий Ермаков (Черноморец)
Полузащитники:
Антон Савин (ЛНЗ)
Максим Задерака (Кривбасс)
Юрий Батюшин (Дила)
Дмитрий Крыськив (Шахтер, окончание аренды)
Денис Резепов (Ингулец)
Антоний Эмере (Горняк-Спорт, аренда)
Нападающие:
Валерий Блажко (свободный агент)
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Полузащитники:
Алексей Довгий (Львов)
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Защитники:
Олег Лень (Карпаты)
Алексей Сыч (Кортрейк, аренда)
Максим Белый (Черноморец)
Полузащитники:
Ярослав Мартынюк (Металлист 1925)
Иван Литвиненко (Черноморец)
Роман Карасюк (Пюник)
Нападающие:
Даниил Кондраков (Судува)
|
Защитники:
Артем Вовкун (свободный агент)
Роман Никитюк (Горняк-Спорт)
Максим Сасовский (Волынь)
Полузащитники:
Михаил Шишка (Ингулец)
Виталий Бойко (Волынь)
Артем Мильченко (Горняк-Спорт)
Андрей Якимив (свободный агент)
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Вратари:
Орест Костик (Металлист)
Защитники:
Алексей Зозуля (Колос, окончание аренды)
Александр Романчук (Дебрецен)
Владимир Якимец (Кривбасс)
Михай Лека (свободный агент)
Иссиар Драме (Бастия)
Полузащитники:
Сергей Политыло (Черноморец)
Алексей Довгий (Рух)
Дмитрий Семенив (свободный агент)
|
Вратари:
Дмитрий Непогодов (Тобол)
Защитники:
Евгений Селин (Десна)
Манджрекар Джеймс (Вайле, возврат из аренды)
Максим Войтиховский (Волынь)
Сергей Суханов (Оболонь)
Виталий Ермаков (Металлист 1925)
Владимир Салюк (Балканы)
Максим Белый (Рух)
Полузащитники:
Сергей Политыло (Львов)
Сергей Петько (Верес)
Илья Гаджук (Динамо U-19)
Иван Литвиненко (Рух)
Родион Плакса (Мариуполь)
Станислав Урсолов (Колос U-19)
Владислав Наумец (Минай)
Реальдо Фили (Ботошани)
Дмитрий Романов (свободный агент)
Зиги Бадибанга (Анагенниси)
Нападающие:
Максим Ермоленко (Краматорск)
Александр Гладкий (Заря)
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Защитники:
Дуглас Бергквист (Рига)
Кристиан Биловар (Динамо, окончание аренды)
Евгений Мартыненко (Фана)
Артем Сухоцкий (свободный агент)
Илия Мартинович (Пахтакор)
Николай Морозюк (Красава Ени Ипсонас)
Полузащитники:
Хорхе Эрнандес (Мехелен)
Борислав Цонев (Далянь Профешнл)
Николай Михайленко (Динамо, окончание аренды)
Бека Вачиберадзе (свободный агент)
Дмитрий Романов (Реал Фарма)
Нападающие:
Руди Пожег (свободный агент)
Назарий Русин (Динамо, окончание аренды)
Максим Ермоленко (Оболонь, аренда)
|
Вратари:
Роман Пидкивка (свободный агент)
Защитники:
Сергей Ченбай (Металлист 1925)
Полузащитники:
Дмитрий Нагиев (Сумгаит)
Денис Резепов (Металлист 1925)
Виктор Близниченко (Динамо U-19)
Андрей Кухарук (Мариуполь)
Нападающие:
Владимир Одарюк (Александрия)
Максим Марусич (Ритеряй)
Даниил Кравчук (Ворскла, аренда)
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Вратари:
Андрей Клищук (Кривбасс)
Защитники:
Евгений Опанасенко (Кривбасс)
Жоао Вильям (Ритеряй)
Мохамед Али Бен Салем (Чебба)
Полузащитники:
Михаил Шишка (Львов)
Илья Цуркан (Скорук)
Сулейман Сейтхалилов (Горняк-Спорт)
Нападающие:
Родни Антви (Спартак В)
|
Защитники:
Иван Трубочкин (свободный агент)
Богдан Чуев (Ворскла)
Тарас Дмитрук (свободный агент)
Юрий Кравчук (Металлист, аренда)
Дмитрий Немчанинов (Фомат)
Полузащитники:
Вадим Витенчук (Краматорск)
Руслан Паламар (Горняк-Спорт)
Назарий Воробчак (Прикарпатье)
Егор Твердохлеб (Горняк-Спорт)
Валерий Рогозинский (Манчинг)
Нападающие:
Даниил Колесник (ВПК-Агро)
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Защитники:
Олег Синегуб (ЛНЗ)
Игорь Дуць (Карпаты)
Мислав Матич (Шибеник)
Александр Аксенов (Прикарпатье)
Доминик Михальевич (Вуковар)
Сиака Багайоко (Аль-Иттихад)
Полузащитники:
Даниил Кныш (Металлист)
Михаил Месхи (Кечкемет)
Владислав Наумец (Черноморец)
|
Вратари:
Орест Костик (Львов)
Мирослав Зновенко (Днепр-1, аренда)
Защитники:
Александр Каплиенко (Ауда)
Егор Клименчук (Арарат-Армения)
Полузащитники:
Руслан Бабенко (Полесье)
Дмитрий Коркишко (свободный агент)
Даниил Кныш (Минай)
Ив Симом Памбу (Газ-Метан)
Сергей Панасенко (Верес, 100 тыс евро)
Максим Багачанский (Волчанск, возврат из аренды)
Дмитрий Шамич (Баник)
Игорь Чайковский (Буковина)
Нападающие:
Евгений Рязанцев (Понферрадина Б, возврат из аренды)
Максим Прядун (свободный агент)
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Вратари:
Владислав Рыбак (Днепр-1, аренда)
Андрей Бубенцов (Орлета)
Защитники:
Маилтон (Шапекоэнсе, аренда)
Юрий Кравчук (Минай, аренда)
Полузащитники:
Артур Мурза (Валмиера)
Евгений Банада (Кривбасс)
Владимир Танчик (Днепр-1)
Антон Поступаленко (завершил карьеру)
Руслан Бабенко (Днепр-1)
Кадим Харрис (Самсунспор)
Эдуард Сарапий (Днепр-1, аренда)
Сергей Горбунов (Днепр-1)
Артем Белый (Ван)
Херонимо Поблете (Аль-Васл)
Владислав Нехтий (ЛНЗ)
Фарес Балули (Днепр-1)
Нападающие:
Брайан Риаскос (Аль-Халидж, аренда)
Руслан Фомин (завершил карьеру)
Паулиньо Бойя (Киото Санга, аренда)
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Вратари:
Андрей Клищук (Ингулец)
Богдан Сарнавский (Днепр-1)
Богдан Хома (Днепр-1 U-19)
Защитники:
Тимур Стецьков (Александрия)
Виталий Вернидуб (Заря)
Евгений Опанасенко (Ингулец)
Владимир Якимец (Львов)
Иван Дибанго (Левадия, аренда)
Полузащитники:
Тимур Кораблин (свободный агент)
Андрей Понедельник (Горняк-Спорт)
Дмитрий Хомченовский (Заря)
Максим Задерака (Металлист 1925)
Назар Волошин (Динамо U-19, аренда)
Евгений Банада (Металлист)
Владислав Семотюк (Прикарпатье)
Жан-Морель По (Исмаили)
Нападающие:
Денис Устименко (Александрия)
Артур Микитишин (Шахтер, аренда)
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Вратари:
Роман Лепка (Карпаты)
Дмитрий Чернявский (Швайнфурт 05)
Защитники:
Владимир Заименко (свободный агент)
Денис Балан (свободный агент)
Глеб Бухал (Хебар)
Андрей Мостовой (свободный агент)
Назар Малиновский (свободный агент)
Александр Горват (свободный агент)
Евгений Павлюк (свободный агент)
Иван Семенихин (свободный агент)
Полузащитники:
Даниил Полонский (свободный агент)
Александр Пятов (Олимпия З)
Алексей Збунь (Джюгас)
Артем Гордиенко (свободный агент)
Артем Щедрый (Простеев)
Кристиан Илич (Докса)
Нападающие:
Денис Васин (свободный агент)
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