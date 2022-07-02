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  4. Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
Украина. Премьер лига
02 июля 2022, 15:59 | Обновлено 02 июля 2022, 16:01
3141
3

Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там

Евгений Гриценко так и не сыграл в украинской Премьер-лиге

02 июля 2022, 15:59 | Обновлено 02 июля 2022, 16:01
3141
3
Вратарь Шахтера объявил об уходе из клуба после 20 лет пребывания там
ФК Шахтер. Евгений Гриценко

27-летний голкипер Евгений Гриценко объявил об уходе из «Шахтера» после 20 лет пребывания в клубе.

«Сегодня закончился мой контракт с «Шахтером». Это были незабываемые и значимые 20 лет. Да, моя история с ФК «Шахтер» Донецк началась еще в далеком 2002 году, именно тогда маленький мальчик из Донецка «ушел за мечтой». Этот путь навсегда останется в моей памяти и сердце. Путь, богатый победами и поражениями, улыбками и слезами, невероятными успехами и досадными неудачами. Я безгранично благодарен всем и каждому, кто работал со мной бок о бок на протяжении этих замечательных 20 лет».

«Я прошел все ступени академии и дошел до своей детской мечты, до первой команды ФК «Шахтер». Конечно, в моих мечтах и чаяниях был другой финал. Мне, к сожалению, так и не предоставили шанса сыграть за «Шахтер» в Премьер-лиге, хотя я работал на это 20 лет. Это единственное, чем я разочарован… Но за все остальное я искренне благодарю и не говорю: «Прощай!», я говорю: «До свидания, мой родной и лучший «Шахтер», - написал Гриценко.

Отметим, что в своей профессиональной карьере Гриценко не провел ни одного матча за «Шахтер» на официальном уровне. Также вратарь в сезоне-2018/19 на правах аренды пребывал в «Мариуполе», но и за приазовцев на поле в официальных играх не появлялся.

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Комментарии 3
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Lesovij7
Вот так можно до 27 не разу не сыграл за шахту, быть на контракте и получать зп. Вася Кобин нервно курит в сторонке. Думаю он бы так и до конца карьеры согласился 
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+3
OVS
"Блискуча" кар'єра !
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+2
BekXan
Васю потіснили з лавки настав час нового героя...Це трешак...
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0
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