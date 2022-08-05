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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо стал игроком бразильского клуба Куяба
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 14:41 |
1095
0

ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо стал игроком бразильского клуба Куяба

Сидклей вернулся на родину

05 августа 2022, 14:41 |
1095
0
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Динамо стал игроком бразильского клуба Куяба
ФК Куяба

29-летний левый фулбек «Динамо» Сидклей сменил клубную прописку и отныне будет выступать в Бразилии за «Куябу».

Никаких подробностей сделки официальные источники пока не разглашают, однако по данным Transfermarkt Сидклей подписал с «Куябой» полноценный контракт в статусе свободного агента.

Примечательно, что год назад, когда Сидклей уходил в аренду в греческий ПАОК, сообщалось, что бразилец продлил контракт с «Динамо» до 2024 года.

Сидклей перешел в «Динамо» летом 2018 года из «Атлетико Паранаэнсе» за 5 миллионов евро. Провести в первой команде киевлян бразильцу удалось 33 матча (3 гола, 3 ассиста).

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Источник Sport.ua
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