Источник: отданный в аренду бразилец продлил контракт с Динамо до 2024 года

Защитник Сидклей на правах аренды выступает за греческий клуб ПАОК

  • 19.09.2021 18:48
  • 2961 просмотр
  • 2 комментария
Источник: отданный в аренду бразилец продлил контракт с Динамо до 2024 года
© ПАОК. Сидклей

Бразильский защитник «Динамо» Сидклей продлил соглашение с киевским клубом до 2024 года, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2023 года. Бразилец сейчас выступает в чемпионате Греции на правах аренды.

Греческий ПАОК арендовал Сидклея в конце августа 2021 года. Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба есть первоочередное право выкупа игрока.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Telegram

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    aleks19826
    aleks19826, 19.09.2021 19:17
    +1
    Чудеса та й годі)
    Ссылка
    SergRV
    SergRV, 19.09.2021 19:12
    0
    Балласт.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности