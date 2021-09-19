Источник: отданный в аренду бразилец продлил контракт с Динамо до 2024 года

Бразильский защитник «Динамо» Сидклей продлил соглашение с киевским клубом до 2024 года, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».
Действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2023 года. Бразилец сейчас выступает в чемпионате Греции на правах аренды.
Греческий ПАОК арендовал Сидклея в конце августа 2021 года. Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба есть первоочередное право выкупа игрока.
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Источник — Telegram
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