Источник: отданный в аренду бразилец продлил контракт с Динамо до 2024 года

Бразильский защитник «Динамо» Сидклей продлил соглашение с киевским клубом до 2024 года, сообщает телеграм-канал «Динамо Киев Inside».

Действующий контракт футболиста был рассчитан до лета 2023 года. Бразилец сейчас выступает в чемпионате Греции на правах аренды.

Греческий ПАОК арендовал Сидклея в конце августа 2021 года. Срок аренды – до конца текущего сезона. Также у греческого клуба есть первоочередное право выкупа игрока.