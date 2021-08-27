ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Сидклея в аренду в ПАОК

Соглашение рассчитано на один сезон

  • 27.08.2021 20:30
  • 1262 просмотра
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Сидклея в аренду в ПАОК
© ФК Динамо Киев. Сидклей

«Динамо» официально сообщил о том, что клуб отдал в аренду своего защитника Сидкея в ПАОК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

ПАОК также подтвердил подписание 28-летнего бразильца. Он будет выступать в греческом клубе под 16-м номером.

Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против «Миная» и «Ингульца».

Отметим, что главным тренером ПАОКа является Разван Луческу – сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу.

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Источник — ФК Динамо Киев

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Lupin
    online
    Lupin, 27.08.2021 21:10
    0
    Dominik, 27.08.2021 21:10
    Мдя, с кем играть будут, с гармашем
    у вас блондинчек есть
    Ссылка
    Dominik
    Dominik, 27.08.2021 21:10
    0
    Мдя, с кем играть будут, с гармашем
    Ссылка
    Face Control
    Face Control, 27.08.2021 20:48
    0
    Ссылка
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