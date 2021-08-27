ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало Сидклея в аренду в ПАОК

«Динамо» официально сообщил о том, что клуб отдал в аренду своего защитника Сидкея в ПАОК. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2021/2022.

ПАОК также подтвердил подписание 28-летнего бразильца. Он будет выступать в греческом клубе под 16-м номером.

Контракт Сидклея с «Динамо» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против «Миная» и «Ингульца».

Отметим, что главным тренером ПАОКа является Разван Луческу – сын наставника «Динамо» Мирчи Луческу.