Источник: Сидклей уйдет в команду сына Луческу

Греческий ПАОК близок к соглашению с киевским «Динамо» по аренде бразильского защитника Сидклея.



По информации источника, украинский и греческий клубы находятся в активной фазе переговоров по бразильскому легионеру. Если стороны ударят по рукам, ожидается, что в Салоники Сидклей переедет на правах аренды. Сообщается, что ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу, не будет платить за аренду динамовца, однако обязуется по условиям арендного соглашения через год выкупить контракт бразильского защитника у «Динамо» за два миллиона евро.



Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против «Миная» и «Ингульца». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.



Ранее в ПАОК из «Днепра-1» перешел другой бразильский легионер – Лукас Тейлор. За ПАОК выступали украинцы Евгений Шахов, а также Евгений Хачериди.

Ранее сообщалось, что у Сидклея был вариант с бременским «Вердером».