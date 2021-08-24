Источник: Сидклей уйдет в команду сына Луческу

Греческий ПАОК близок к соглашению с киевским «Динамо» по аренде бразильского защитника Сидклея.
По информации источника, украинский и греческий клубы находятся в активной фазе переговоров по бразильскому легионеру. Если стороны ударят по рукам, ожидается, что в Салоники Сидклей переедет на правах аренды. Сообщается, что ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу, не будет платить за аренду динамовца, однако обязуется по условиям арендного соглашения через год выкупить контракт бразильского защитника у «Динамо» за два миллиона евро.
Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против «Миная» и «Ингульца». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
Ранее в ПАОК из «Днепра-1» перешел другой бразильский легионер – Лукас Тейлор. За ПАОК выступали украинцы Евгений Шахов, а также Евгений Хачериди.
Ранее сообщалось, что у Сидклея был вариант с бременским «Вердером».
Источник — Meta-ratings.com.ua
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посмотрите игры где он выходил
он настроен на атаку конкуренция с Миколенком
было бы больше доверия он выстрелил
Паок тоже не плохой клуб где можно себя показать
удачи
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