Источник: Сидклей уйдет в команду сына Луческу

ПАОК возьмет бразильца в аренду с правом выкупа

  • 24.08.2021 19:30
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  • 2 комментария
Источник: Сидклей уйдет в команду сына Луческу
© ФК Динамо Киев. Сидклей

Греческий ПАОК близок к соглашению с киевским «Динамо» по аренде бразильского защитника Сидклея.
 
По информации источника, украинский и греческий клубы находятся в активной фазе переговоров по бразильскому легионеру. Если стороны ударят по рукам, ожидается, что в Салоники Сидклей переедет на правах аренды. Сообщается, что ПАОК, который тренирует сын Мирчи Луческу – Разван Луческу, не будет платить за аренду динамовца, однако обязуется по условиям арендного соглашения через год выкупить контракт бразильского защитника у «Динамо» за два миллиона евро. 
 
Добавим, что в нынешнем сезоне Сидклей провел за киевский клуб 30 минут, выходя на замену в матчах против «Миная» и «Ингульца». Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2023 года.
 
Ранее в ПАОК из «Днепра-1» перешел другой бразильский легионер – Лукас Тейлор. За ПАОК выступали украинцы Евгений Шахов, а также Евгений Хачериди.

Ранее сообщалось, что у Сидклея был вариант с бременским «Вердером».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Сергій Кулиняк
    Сергій Кулиняк, 24.08.2021 19:46
    0
    он хороший обидно что не увидели потенциал
    посмотрите игры где он выходил
    он настроен на атаку конкуренция с Миколенком
    было бы больше доверия он выстрелил
    Паок тоже не плохой клуб где можно себя показать
    удачи
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    Face Control
    Face Control, 24.08.2021 19:32
    -2
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