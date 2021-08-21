Источник: Динамо расстанется с бразильским вингером

Сидклей может перейти в немецкий «Вердер»

  • 21.08.2021 10:24
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  • 1 комментарий
Источник: Динамо расстанется с бразильским вингером
© ФК Динамо Киев. Богдан Леднев и Сидклей

Киевское «Динамо» может расстаться с 28-летним бразильским вингером Сидклеем до закрытия трансферного окна.

«Одним из вингеров «Динамо», по обоюдному согласию готового не бесплатно уйти, является бразилец Сидклей. Контракт Сиди действителен еще два года, место в основе за все время пребывания в клубе так и не отвоевано. Перспективы сомнительны. Агентами бразильца уже несколько недель ведутся переговоры с бременским «Вердером», который заинтересовался вингером. До прямых контактов между клубами пока не дошло, но не исключено что на следующей неделе возможны серьезные движения по данному вопросу. И тогда ни у кого не возникнет вопрос, зачем выпускать бразильца на последних минутах матчей этого сезона. Статистику набивать. Немцы, они же дети, «не понимать загадочный славянский душа», — пишет канал «Динамо Киев Inside».

Контракт Сидклея принадлежит «Динамо» с лета 2018 года после перехода из «Атлетико Паранаэнсе» за €5 миллионов. Сейчас ориентировочная стоимость футболиста составляет €2,5 миллиона.

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Источник — Telegram

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    fedd1979
    online
    fedd1979, 21.08.2021 11:02
    -1
    Два нюанси: 1) за це непорозуміння зплачено 5 млн? 2) це непорозуміння потрібне"Вердеру"?
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