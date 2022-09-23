ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере защитника Шахтера

26-летний правый защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в луганской «Заре».

Подробности сделки луганский клуб предпочел не разглашать, но по данным портала Transfermarkt, Кирюханцев стал игроком «Зари» в качестве свободного агента.

Летом Кирюханцев проходил сборы с «Шахтером», однако не был заявлен «горняками» на сезон для выступлений в УПЛ и еврокубках.

С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за «Александрию».

Примечательно, что накануне в обратном направлении – из «Зари» в «Шахтер» - состоялся трансфер полузащитника Егора Назарины, который подписал с «горняками» пятилетний контракт.