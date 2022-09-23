ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере защитника Шахтера
Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в луганской команде
26-летний правый защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в луганской «Заре».
Подробности сделки луганский клуб предпочел не разглашать, но по данным портала Transfermarkt, Кирюханцев стал игроком «Зари» в качестве свободного агента.
Летом Кирюханцев проходил сборы с «Шахтером», однако не был заявлен «горняками» на сезон для выступлений в УПЛ и еврокубках.
С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за «Александрию».
Примечательно, что накануне в обратном направлении – из «Зари» в «Шахтер» - состоялся трансфер полузащитника Егора Назарины, который подписал с «горняками» пятилетний контракт.
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