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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере защитника Шахтера
Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 10:29 |
970
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере защитника Шахтера

Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в луганской команде

23 сентября 2022, 10:29 |
970
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря объявила о трансфере защитника Шахтера
ФК Заря. Игорь Кирюханцев

26-летний правый защитник «Шахтера» Игорь Кирюханцев продолжит карьеру в луганской «Заре».

Подробности сделки луганский клуб предпочел не разглашать, но по данным портала Transfermarkt, Кирюханцев стал игроком «Зари» в качестве свободного агента.

Летом Кирюханцев проходил сборы с «Шахтером», однако не был заявлен «горняками» на сезон для выступлений в УПЛ и еврокубках.

С сентября по декабрь минувшего года Кирюханцев на правах аренды выступал за «Александрию».

Примечательно, что накануне в обратном направлении – из «Зари» в «Шахтер» - состоялся трансфер полузащитника Егора Назарины, который подписал с «горняками» пятилетний контракт.

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Источник ФК Заря
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