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  4. Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 09:52 |
738
0

Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера

В донецком клубе большие кадровые изменения

10 июля 2022, 09:52 |
738
0
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
ФК Шахтер Донецк

Единственным легионером, который поедет с «Шахтером» на предсезонные сборы, является форвард Лассина Траоре. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Шанс проявить себя получат многие игроки «Шахтера», которые ранее играли в арендах. Речь идет об Игоре Кирюханцеве, Алексее Кащуке, Дмитрии Топалове, Владиславе Вакуле, Олеге Очеретько, Дмитрии Крыськиве и Данииле Сикане.

Не рассчитывают в «Шахтере» на форварда Андрея Борячука, который провел прошлый сезон в аренде в «Рухе». Он будет искать себе новый клуб.

Что касается новичков, то «Шахтер» планирует подписать контракты с защитником Ярославом Ракицким и хавбеком Андреем Тотовицким.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Владислав Вакула Олег Очеретько Дмитрий Топалов Алексей Кащук Игорь Кирюханцев Дмитрий Крыськив Даниил Сикан Андрей Борячук Ярослав Ракицкий Андрей Тотовицкий
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Источник Чистий підкаст
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