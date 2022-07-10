Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера

Единственным легионером, который поедет с «Шахтером» на предсезонные сборы, является форвард Лассина Траоре. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Шанс проявить себя получат многие игроки «Шахтера», которые ранее играли в арендах. Речь идет об Игоре Кирюханцеве, Алексее Кащуке, Дмитрии Топалове, Владиславе Вакуле, Олеге Очеретько, Дмитрии Крыськиве и Данииле Сикане.

Не рассчитывают в «Шахтере» на форварда Андрея Борячука, который провел прошлый сезон в аренде в «Рухе». Он будет искать себе новый клуб.

Что касается новичков, то «Шахтер» планирует подписать контракты с защитником Ярославом Ракицким и хавбеком Андреем Тотовицким.