Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
В донецком клубе большие кадровые изменения
Единственным легионером, который поедет с «Шахтером» на предсезонные сборы, является форвард Лассина Траоре. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Шанс проявить себя получат многие игроки «Шахтера», которые ранее играли в арендах. Речь идет об Игоре Кирюханцеве, Алексее Кащуке, Дмитрии Топалове, Владиславе Вакуле, Олеге Очеретько, Дмитрии Крыськиве и Данииле Сикане.
Не рассчитывают в «Шахтере» на форварда Андрея Борячука, который провел прошлый сезон в аренде в «Рухе». Он будет искать себе новый клуб.
Что касается новичков, то «Шахтер» планирует подписать контракты с защитником Ярославом Ракицким и хавбеком Андреем Тотовицким.
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