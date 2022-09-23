Шахтер подтвердил подписание Назарины. Контракт рассчитан на 5 лет

«Шахтер» официально подтвердил подписание 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, имя которого накануне появилось в заявке «горняков» на сезон в УПЛ.

Сообщается, что контракт с Назариной оформлен сроком на 5 лет.

Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Примечательно, что Назарина прошел академию «Динамо», после чего на профессиональном уровне выступал за «Днепр», «Антверпен», «Карпаты» и «Зарю».