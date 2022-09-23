Шахтер подтвердил подписание Назарины. Контракт рассчитан на 5 лет
Талантливый полузащитник продолжит карьеру в стане «горняков»
«Шахтер» официально подтвердил подписание 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, имя которого накануне появилось в заявке «горняков» на сезон в УПЛ.
Сообщается, что контракт с Назариной оформлен сроком на 5 лет.
Финансовые подробности сделки не раскрываются.
⚒ Єгор Назарина – гравець «Шахтаря»! Ласкаво просимо! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) September 23, 2022
Угоду з півзахисником розраховано на 5 років.
Дізнайтеся більше: https://t.co/Ug1if4Femk.#Shakhtar #Шахтар pic.twitter.com/HSnS4Z7E7p
Примечательно, что Назарина прошел академию «Динамо», после чего на профессиональном уровне выступал за «Днепр», «Антверпен», «Карпаты» и «Зарю».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Сын главного тренера «Атлетико» не ошибся с выбором спутницы
В заявку включены Владислав Кулач и Бенито
Если получил тяжелую травму корниенко, почему подписали назарину, а не замену Михайличенко?
Я так понимаю у нас в Динамо Караваев затычка.
У Шахты Матвиенко.
То центральный будет то левый бек.
Назарина хороший игрок.