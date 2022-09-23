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  4. Шахтер подтвердил подписание Назарины. Контракт рассчитан на 5 лет
Украина. Премьер лига
23 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:39
611
1

Шахтер подтвердил подписание Назарины. Контракт рассчитан на 5 лет

Талантливый полузащитник продолжит карьеру в стане «горняков»

23 сентября 2022, 10:17 | Обновлено 23 сентября 2022, 10:39
611
1
Шахтер подтвердил подписание Назарины. Контракт рассчитан на 5 лет
ФК Шахтер. Егор Назарина

«Шахтер» официально подтвердил подписание 25-летнего центрального хавбека «Зари» Егора Назарины, имя которого накануне появилось в заявке «горняков» на сезон в УПЛ.

Сообщается, что контракт с Назариной оформлен сроком на 5 лет.

Финансовые подробности сделки не раскрываются.

Примечательно, что Назарина прошел академию «Динамо», после чего на профессиональном уровне выступал за «Днепр», «Антверпен», «Карпаты» и «Зарю».

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 1
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Умник
Для чего тогда нужно было подписывать джурасека?
Если получил тяжелую травму корниенко, почему подписали назарину, а не замену Михайличенко?
Я так понимаю у нас в Динамо Караваев затычка.
У Шахты Матвиенко.
То центральный будет то левый бек.
Назарина хороший игрок.
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