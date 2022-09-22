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  4. Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Украина. Премьер лига
22 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:09
1061
5

Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна

Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ

22 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:09
1061
5
Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
ФК Заря Луганск. Егор Назарина

Полузащитник Егор Назарина перешел из луганской «Зари» в донецкий «Шахтер» в последние минуты трансферного окно, которое закрывается в Украине 22 сентября.

25-летний Назарина был убран из заявки «Зари» на официальном сайте УПЛ и добавлен в заявку донецкого «Шахтера».

В текущем сезоне Егор провел за «Зарю» 4 матча УПЛ (в которых забил 1 гол) и 2 поединка Лиги конференций.

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Егор Назарина трансферы трансферы УПЛ Шахтер Донецк Заря Луганск
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Лавочкин
У киприотов с опзж начинает подгорать ,лучше думайте как суркисов, геллеров опзжешных обменять на наших ГЕРОЕВ.
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0
Sunrise
Печаль, что сказать. Но к нашим грандам мы привыкли. Надеюсь цена нормальная была. Теперь понятно зачем Шахова взяли.
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0
Иван Иванов
Бом бом бом, а мы аж до 22го сентября окно держим? Прикольно
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0
adidas777
Тепер кроти в Україні скуповують усіх, кого тільки можна... Послаблюючи цим конкурентів, і не факт, що посилюючи себе.
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-1
Лавочкин
Удачи заиграть в лучшем клубе Украины 
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-1
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