Украина. Премьер лига22 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:09
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Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна
Футболист «Зари» был добавлен в заявку донецкого клуба на сезон УПЛ
22 сентября 2022, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2022, 00:09
1061
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Полузащитник Егор Назарина перешел из луганской «Зари» в донецкий «Шахтер» в последние минуты трансферного окно, которое закрывается в Украине 22 сентября.
25-летний Назарина был убран из заявки «Зари» на официальном сайте УПЛ и добавлен в заявку донецкого «Шахтера».
В текущем сезоне Егор провел за «Зарю» 4 матча УПЛ (в которых забил 1 гол) и 2 поединка Лиги конференций.
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Комментарии 5
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У киприотов с опзж начинает подгорать ,лучше думайте как суркисов, геллеров опзжешных обменять на наших ГЕРОЕВ.
Печаль, что сказать. Но к нашим грандам мы привыкли. Надеюсь цена нормальная была. Теперь понятно зачем Шахова взяли.
Бом бом бом, а мы аж до 22го сентября окно держим? Прикольно
Тепер кроти в Україні скуповують усіх, кого тільки можна... Послаблюючи цим конкурентів, і не факт, що посилюючи себе.
Удачи заиграть в лучшем клубе Украины
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