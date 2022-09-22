Назарина стал игроком Шахтера в последние минуты трансферного окна

Полузащитник Егор Назарина перешел из луганской «Зари» в донецкий «Шахтер» в последние минуты трансферного окно, которое закрывается в Украине 22 сентября.

25-летний Назарина был убран из заявки «Зари» на официальном сайте УПЛ и добавлен в заявку донецкого «Шахтера».

В текущем сезоне Егор провел за «Зарю» 4 матча УПЛ (в которых забил 1 гол) и 2 поединка Лиги конференций.