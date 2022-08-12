ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека Пуриту

25-летний аргентинский правый фулбек Эмилиано Пурита, имеющий также итальянское гражданство, перешел в «Днепр-1».

Легионер заключил с украинским клубом контракт на три года. В составе «Днепра-1» Пурита будет выступать под четвертым игровым номером.

По данным Transfermarkt, Пурита перешел в «Днепр-1» на правах свободного агента.

До этого аргентинец в течение года выступал за греческий «Волос», за который провел 21 матч и отличился 2 результативными передачами.