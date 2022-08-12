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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека Пуриту
Украина. Премьер лига
12 августа 2022, 22:18 |
321
0

ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека Пуриту

Контракт с легионером подписан на три года

12 августа 2022, 22:18 |
321
0
ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 подписал аргентинского правого фулбека Пуриту
СК Днепр-1. Эмилиано Пурита

25-летний аргентинский правый фулбек Эмилиано Пурита, имеющий также итальянское гражданство, перешел в «Днепр-1».

Легионер заключил с украинским клубом контракт на три года. В составе «Днепра-1» Пурита будет выступать под четвертым игровым номером.

По данным Transfermarkt, Пурита перешел в «Днепр-1» на правах свободного агента.

До этого аргентинец в течение года выступал за греческий «Волос», за который провел 21 матч и отличился 2 результативными передачами.

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Источник СК Днепр-1
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