Украина. Премьер лига03 августа 2022, 20:42 | Обновлено 03 августа 2022, 21:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер перешел из Днепра-1 в РФШ
Клуб из Риги подписал 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона
03 августа 2022, 20:42 | Обновлено 03 августа 2022, 21:01
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Бразильский вингер Билл перешел из «Днепра-1» в латвийскую команду РФШ.
Клуб из Риги подписал 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона. Полное имя Билла: Фабрисио Родригес да Силва Феррейра.
Контракт футболиста с днепровским клубом действует до конца 2026 года. После начала большой войны футболист перешел в бразильский «Спорт Ресифи», за который сыграл 11 матчей и забил 2 гола.
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