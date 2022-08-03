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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер перешел из Днепра-1 в РФШ
Украина. Премьер лига
03 августа 2022, 20:42 | Обновлено 03 августа 2022, 21:01
270
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер перешел из Днепра-1 в РФШ

Клуб из Риги подписал 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона

03 августа 2022, 20:42 | Обновлено 03 августа 2022, 21:01
270
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер перешел из Днепра-1 в РФШ
РФШ. Билл

Бразильский вингер Билл перешел из «Днепра-1» в латвийскую команду РФШ.

Клуб из Риги подписал 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона. Полное имя Билла: Фабрисио Родригес да Силва Феррейра.

Контракт футболиста с днепровским клубом действует до конца 2026 года. После начала большой войны футболист перешел в бразильский «Спорт Ресифи», за который сыграл 11 матчей и забил 2 гола.

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Днепр-1 трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Билл (Фабрисио Родригес да Силва) РФШ
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Источник ФК РФШ
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