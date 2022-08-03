ОФИЦИАЛЬНО. Бразильский легионер перешел из Днепра-1 в РФШ

Бразильский вингер Билл перешел из «Днепра-1» в латвийскую команду РФШ.

Клуб из Риги подписал 23-летнего игрока на правах аренды до конца сезона. Полное имя Билла: Фабрисио Родригес да Силва Феррейра.

Контракт футболиста с днепровским клубом действует до конца 2026 года. После начала большой войны футболист перешел в бразильский «Спорт Ресифи», за который сыграл 11 матчей и забил 2 гола.