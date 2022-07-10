Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
Украина. Премьер лига
10 июля 2022, 21:55 | Обновлено 10 июля 2022, 23:01
1857
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков

Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко стали «одесситами»

10 июля 2022, 21:55 | Обновлено 10 июля 2022, 23:01
1857
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Ермоленко и еще двух игроков
ФК Черноморец

Одесский «Черноморец» подписал еще трех новичков в летнее межсезонье. Пресс-служба клуба сообщила о событии так:

«Черноморский» сезон начался. Максим Ермоленко, Илья Гаджук и Иван Литвиненко становятся «одесситами» на ближайшее время. Их ждут южное солнце, искренняя поддержка болельщиков «Черноморца» и адская работа под руководством тренерского штаба».

24-летний форвард Максим Ермоленко выступал за Авангард из Краматорска (9 матчей и 1 гол за сезон в Первой лиге и забил 1 гол).

Контракт 19-летннего хавбека Ильи Гаджука принадлежал «Динамо», он сыграл 5 матчей за Ворсклу.

21-летний хавбек Иван Литвиненко недавно покинул «Рух» в качестве свободного агента.

По теме:
ВИДЕО. Стало известно, почему Поль Погба ушел из Ман Юнайтед
К Днепру-1 на сборах в Словении присоединился бразильский защитник
Источник: Ярмоленко уже обсудил с Луческу вопрос возвращения в Динамо
Черноморец Одесса Максим Ермоленко Илья Гаджук Иван Литвиненко трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
Футбол | 10 июля 2022, 13:07 17
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум
ОФИЦИАЛЬНО. Ордец перешел в Бохум

Центрбек проведет в Германии минимум один сезон

Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»
Футбол | 10 июля 2022, 20:51 4
Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»
Сергей РЕБРОВ: «Не знаю, почему так уверены в победе Динамо над Фенербахче»

Тренер не разделяет оптимизма

Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»
Футбол | 10.07.2022, 15:29
Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»
Жозе БОТУ: «Додо не задержится в Фиорентине надолго»
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.07.2022, 23:35
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Люцерн – Динамо – 1:2. Мощное начало. Видео голов и обзор матча
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Футбол | 10.07.2022, 09:52
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Траоре – единственный легионер, который поедет на сборы Шахтера
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Артем Дима футболист
Круто. 50 штук на трансфермаркт.  Услабление  даже  с учётом войны
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
Победа Динамо, очередной любитель русского мира, кто сыграет в Первой лиге
10.07.2022, 06:09
Другие виды
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
Азия сильнее Африки. Рыбакина обыграла Жабер в финале Уимблдона
09.07.2022, 17:57 18
Теннис
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
Набор формы продолжается. Динамо победило Люцерн в товарищеском матче
09.07.2022, 21:20 2
Футбол
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
Погиб воспитанник Динамо, который ушел защищать Украину
09.07.2022, 21:41 3
Футбол
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
Евгений КРАСНИКОВ: «Ахметов убедил Ярославского помочь Харькову»
09.07.2022, 14:28 1
Футбол
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
Усик станет свободным агентом после второго боя с Джошуа
09.07.2022, 19:59 2
Бокс
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
Александр ЯРОСЛАВСКИЙ: «Сколько раз я должен восстанавливать Металлист?»
10.07.2022, 03:56 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем