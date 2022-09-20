ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником
Егор Клименчук будет играть в харьковском клубе под 22-м номером
Защитник Егор Клименчук стал игроком харьковского клуба «Металлист».
Основная позиция Клименчука – левый защитник. В «Металлисте» он будет играть под 22-м номером.
24-летний футболист начал футбольный путь в родном Запорожье, где за местный «Металлург» дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.
На протяжении карьеры Клименчук играл за «Колос» Ковалевка, «Олимпик» Донецк, «Львов» и другие коллективы. Последним клубом украинского футболиста был «Арарат-Армения».
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