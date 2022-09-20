ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником

Защитник Егор Клименчук стал игроком харьковского клуба «Металлист».

Основная позиция Клименчука – левый защитник. В «Металлисте» он будет играть под 22-м номером.

24-летний футболист начал футбольный путь в родном Запорожье, где за местный «Металлург» дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.

На протяжении карьеры Клименчук играл за «Колос» Ковалевка, «Олимпик» Донецк, «Львов» и другие коллективы. Последним клубом украинского футболиста был «Арарат-Армения».