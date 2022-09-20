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Украина. Премьер лига
20 сентября 2022, 21:17 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:23
730
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником

Егор Клименчук будет играть в харьковском клубе под 22-м номером

20 сентября 2022, 21:17 | Обновлено 20 сентября 2022, 21:23
730
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист усилился 24-летним левым защитником
ФК Металлист Харьков. Егор Клименчук

Защитник Егор Клименчук стал игроком харьковского клуба «Металлист».

Основная позиция Клименчука – левый защитник. В «Металлисте» он будет играть под 22-м номером.

24-летний футболист начал футбольный путь в родном Запорожье, где за местный «Металлург» дебютировал на уровне Украинской Премьер-лиги.

На протяжении карьеры Клименчук играл за «Колос» Ковалевка, «Олимпик» Донецк, «Львов» и другие коллективы. Последним клубом украинского футболиста был «Арарат-Армения».

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Источник Sport.ua
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