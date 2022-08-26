Украина. Премьер лига26 августа 2022, 18:20 | Обновлено 26 августа 2022, 18:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Борячука
Форвард покидает «Шахтер»
26 августа 2022, 18:20 | Обновлено 26 августа 2022, 18:24
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«Металлист 1925» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Андрея Борячука. Речь идет об аренде до конца сезона.
В составе «Металлиста 1925» 26-летний Борячук будет выступать под 9-м номером. Еще в июле сообщалось о том, что Борячук находится в «Металлисте 1925» на просмотре.
Прошлый сезон Борячук провел в аренде в «Рухе». На счету 26-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за львовский клуб.
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