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Украина. Премьер лига
26 августа 2022, 18:20 | Обновлено 26 августа 2022, 18:24
570
1

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Борячука

Форвард покидает «Шахтер»

26 августа 2022, 18:20 | Обновлено 26 августа 2022, 18:24
570
1
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал Борячука
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании форварда «Шахтера» Андрея Борячука. Речь идет об аренде до конца сезона.

В составе «Металлиста 1925» 26-летний Борячук будет выступать под 9-м номером. Еще в июле сообщалось о том, что Борячук находится в «Металлисте 1925» на просмотре.

Прошлый сезон Борячук провел в аренде в «Рухе». На счету 26-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за львовский клуб.

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Металлист 1925 Шахтер Донецк Андрей Борячук трансферы УПЛ аренда игрока
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Источник ФК Металлист 1925
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Ihor Moroz
супер! трансфер що треба! Тепер нехай клепає голи у ворота наших суперників!
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