Форвард «Шахтера» Андрей Борячук находится на просмотре в «Металлисте 1925». Об этом сообщает «Профутбол Digital».

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» на Борячука не рассчитывают и он будет искать себе новый клуб. Пока что не известно, идет ли речь об очередной аренде или об окончательном уходе.

Прошлый сезон Борячук провел в аренде в «Рухе». На счету 26-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за львовский клуб.