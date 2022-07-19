Украина. Премьер лига19 июля 2022, 12:15 | Обновлено 19 июля 2022, 12:20
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Борячук находится на просмотре в Металлисте 1925
Форвард «Шахтера» может покинуть клуб
19 июля 2022, 12:15 | Обновлено 19 июля 2022, 12:20
384
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Форвард «Шахтера» Андрей Борячук находится на просмотре в «Металлисте 1925». Об этом сообщает «Профутбол Digital».
Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» на Борячука не рассчитывают и он будет искать себе новый клуб. Пока что не известно, идет ли речь об очередной аренде или об окончательном уходе.
Прошлый сезон Борячук провел в аренде в «Рухе». На счету 26-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за львовский клуб.
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