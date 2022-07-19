Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борячук находится на просмотре в Металлисте 1925
Украина. Премьер лига
19 июля 2022, 12:15 | Обновлено 19 июля 2022, 12:20
384
0

Борячук находится на просмотре в Металлисте 1925

Форвард «Шахтера» может покинуть клуб

19 июля 2022, 12:15 | Обновлено 19 июля 2022, 12:20
384
0
Борячук находится на просмотре в Металлисте 1925
ФК Шахтер Донецк. Андрей Борячук

Форвард «Шахтера» Андрей Борячук находится на просмотре в «Металлисте 1925». Об этом сообщает «Профутбол Digital».

Ранее сообщалось о том, что в «Шахтере» на Борячука не рассчитывают и он будет искать себе новый клуб. Пока что не известно, идет ли речь об очередной аренде или об окончательном уходе.

Прошлый сезон Борячук провел в аренде в «Рухе». На счету 26-летнего форварда 4 гола и 1 ассист в 12 матчах УПЛ за львовский клуб.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Тоттенхэм подписал молодого защитника
«Дали рекордную зарплату в клубе». Колос недоволен уходом Тотовицкого
«Хотел усидеть на двух стульях». Днепр-1 раскритиковал Йовичевича и Шахтер
Андрей Борячук Шахтер Донецк Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ПроФутбол
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
Футбол | 19 июля 2022, 10:25 1
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо
«Распродавать команду не буду». Суркис рассказал о трансферах Динамо

Клуб так просто своих лидеров не отдаст

Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас новый Шахтер. Динамо - фаворит сезона»
Футбол | 19 июля 2022, 07:40 3
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас новый Шахтер. Динамо - фаворит сезона»
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «У нас новый Шахтер. Динамо - фаворит сезона»

Тренер рассказал о проблемах с составом

Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Теннис | 18.07.2022, 19:50
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Первая ракетка россии совершила каминг-аут
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Футбол | 18.07.2022, 14:15
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Футбол | 18.07.2022, 16:12
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
17.07.2022, 22:35 2
Баскетбол
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
Украинец Проценко завоевал бронзу чемпионата мира по легкой атлетике
19.07.2022, 05:40 4
Другие виды
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
УПЛ запланировала тендер на показ матчей. Есть три претендента
18.07.2022, 14:50 1
Футбол
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
Рейтинг WTA. Калинина потеряла статус первой ракетки Украины
18.07.2022, 10:11 2
Теннис
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
17.07.2022, 17:25 11
Футбол
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
17.07.2022, 08:15
Бокс
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
18.07.2022, 22:12 9
Футбол
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
КОНОПЛЯНКА: «Я плакал! Коломойский меня не отпустил в Ливерпуль за €25 млн»
19.07.2022, 06:35 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем