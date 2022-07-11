ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала на два года игрока Динамо

«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Динамо» Киев Максима Дячука. Речь идет об аренде сроком на два года.

18-летний защитник начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.