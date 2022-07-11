Украина. Премьер лига11 июля 2022, 19:31 | Обновлено 12 июля 2022, 03:10
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ОФИЦИАЛЬНО. Александрия арендовала на два года игрока Динамо
Защитник Максим Дячук отправился в аренду
11 июля 2022, 19:31 | Обновлено 12 июля 2022, 03:10
2721
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«Александрия» официально сообщила о подписании защитника «Динамо» Киев Максима Дячука. Речь идет об аренде сроком на два года.
18-летний защитник начинал карьеру в академиях клубов «Ника» (Ивано-Франковск) и «Скала» (Моршин). В структуру «Динамо» попал в 2019 году. Также является игроком юношеской сборной Украины.
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