Украина. Первая лига31 июля 2022, 04:44 | Обновлено 31 июля 2022, 04:57
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ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты усилились четырьмя футболистами
Контракты подписали Дмитрий Фастов, Юрий Репета, Игорь Дуць, Олег Лень
31 июля 2022, 04:44 | Обновлено 31 июля 2022, 04:57
343
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Львовские «Карпаты» усилились четырьмя футболистами накануне нового сезона.
Контракты с клубом из Львова подписали 25-летний вратарь Дмитрий Фастов, полузащитник Юрий Репета, опытный центральный защитник Игорь Дуць, левый защитник Олег Лень.
В новом сезоне чемпионата Украины «Карпаты» будут выступать в Первой лиге.
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