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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты усилились четырьмя футболистами
Украина. Первая лига
31 июля 2022, 04:44 | Обновлено 31 июля 2022, 04:57
343
0

ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты усилились четырьмя футболистами

Контракты подписали Дмитрий Фастов, Юрий Репета, Игорь Дуць, Олег Лень

31 июля 2022, 04:44 | Обновлено 31 июля 2022, 04:57
343
0
ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты усилились четырьмя футболистами
ФК Карпаты Львов

Львовские «Карпаты» усилились четырьмя футболистами накануне нового сезона.

Контракты с клубом из Львова подписали 25-летний вратарь Дмитрий Фастов, полузащитник Юрий Репета, опытный центральный защитник Игорь Дуць, левый защитник Олег Лень.

В новом сезоне чемпионата Украины «Карпаты» будут выступать в Первой лиге.

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Источник Sport.ua
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