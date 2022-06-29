Украина. Премьер лига29 июня 2022, 22:33 |
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Черноморец подписал легионера. Вчера он разорвал контракт с одесским клубом
Манджрекар Джеймс решил вернуться в Украину
29 июня 2022, 22:33 |
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«Черноморец» объявил о том, что контракт с клубом подписал канадский защитник Манджрекар Джеймс. При этом только во вторник клуб заявил, что игрок покидает команду, но теперь Джеймс передумал.
Зимой Джеймс перебрался в одесскую команду на правах аренды из датского «Вайлле». Сейчас нет информации, на каких условиях 28-летний футболист вернулся в «Черноморец».
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