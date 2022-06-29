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  4. Черноморец подписал легионера. Вчера он разорвал контракт с одесским клубом
Украина. Премьер лига
29 июня 2022, 22:33 |
1384
0

Черноморец подписал легионера. Вчера он разорвал контракт с одесским клубом

Манджрекар Джеймс решил вернуться в Украину

29 июня 2022, 22:33 |
1384
0
Черноморец подписал легионера. Вчера он разорвал контракт с одесским клубом
chernomorets.odessa.ua. Манджрекар Джеймс (справа)

«Черноморец» объявил о том, что контракт с клубом подписал канадский защитник Манджрекар Джеймс. При этом только во вторник клуб заявил, что игрок покидает команду, но теперь Джеймс передумал.

Зимой Джеймс перебрался в одесскую команду на правах аренды из датского «Вайлле». Сейчас нет информации, на каких условиях 28-летний футболист вернулся в «Черноморец».

Ранее клуб объявил об уходе 12-ти игроков.

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Источник ФК Черноморец
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