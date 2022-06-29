Черноморец подписал легионера. Вчера он разорвал контракт с одесским клубом

«Черноморец» объявил о том, что контракт с клубом подписал канадский защитник Манджрекар Джеймс. При этом только во вторник клуб заявил, что игрок покидает команду, но теперь Джеймс передумал.

Зимой Джеймс перебрался в одесскую команду на правах аренды из датского «Вайлле». Сейчас нет информации, на каких условиях 28-летний футболист вернулся в «Черноморец».

Ранее клуб объявил об уходе 12-ти игроков.