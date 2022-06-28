Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных
Зимние новички покидают команду
«Черноморец» объявил об уходе легионеров, которых клуб активно подписывал перед началом полномасштабного вторжения россии.
Одесскую команду покинули Дуглас Бергквист, Хорхе Эрнандес, Руди Пожег, Борислав Цонев, Мартин Петков, Манджрекар Джеймс. Приостановлены контракты Вандерсона и Ильи Мартыновича.
Кроме того, ушли арендованные Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Кристиан Биловар и Евгений Мартыненко.
Ранее клуб успел подписать Евгения Селина и Сергея Политыло.
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