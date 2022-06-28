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  4. Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных
Украина. Премьер лига
28 июня 2022, 22:10 |
1448
1

Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных

Зимние новички покидают команду

28 июня 2022, 22:10 |
1448
1
Массовый исход. Черноморец объявил об уходе 8 игроков и еще 4 арендованных
chernomorets.odessa.ua

«Черноморец» объявил об уходе легионеров, которых клуб активно подписывал перед началом полномасштабного вторжения россии.

Одесскую команду покинули Дуглас Бергквист, Хорхе Эрнандес, Руди Пожег, Борислав Цонев, Мартин Петков, Манджрекар Джеймс. Приостановлены контракты Вандерсона и Ильи Мартыновича.

Кроме того, ушли арендованные Георгий Цитаишвили, Николай Михайленко, Кристиан Биловар и Евгений Мартыненко.

Ранее клуб успел подписать Евгения Селина и Сергея Политыло.

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Черноморец Одесса Дуглас Бергквист Хорхе Эрнандес Руди Пожег Ванцаш Борислав Цонев Мартин Петков Манджрекар Джеймс трансферы трансферы УПЛ
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Источник ФК Черноморец
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Комментарии 1
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Vladislav Pohily
Дивився матчі на зимовому зборі, то вимальовувалась досить цікава команда. Взагалі наступний сезон мав бути певно найцікавішим з 2014 року, а буде, схоже, найслабкішим з початку 90-х.
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