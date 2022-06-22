ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека

ФК «Черноморец» объявил о подписании полузащитника Сергея Политыло. О сроках контракта информации нет.

33-летний Политыло в минувшем сезоне выступал за ФК «Львов».

Ранее Сергей уже играл за «Черноморец», а также выступал за «Днепр», «Волынь» и «Олимпик».

Одесский клуб ранее объявил о подписании защитника.