Украина. Премьер лига22 июня 2022, 20:29 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека
Сергей Политыло вернулся в одесскую команду
22 июня 2022, 20:29 |
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ФК «Черноморец» объявил о подписании полузащитника Сергея Политыло. О сроках контракта информации нет.
33-летний Политыло в минувшем сезоне выступал за ФК «Львов».
Ранее Сергей уже играл за «Черноморец», а также выступал за «Днепр», «Волынь» и «Олимпик».
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