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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека
Украина. Премьер лига
22 июня 2022, 20:29 |
889
1

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека

Сергей Политыло вернулся в одесскую команду

22 июня 2022, 20:29 |
889
1
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал украинского хавбека
chernomorets.odessa.ua

ФК «Черноморец» объявил о подписании полузащитника Сергея Политыло. О сроках контракта информации нет.

33-летний Политыло в минувшем сезоне выступал за ФК «Львов».

Ранее Сергей уже играл за «Черноморец», а также выступал за «Днепр», «Волынь» и «Олимпик».

Одесский клуб ранее объявил о подписании защитника.

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Источник ФК Черноморец
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