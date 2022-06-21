ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Евгения Селина

«Черноморец» официально сообщил о подписании Евгения Селина. Контракт с опытным защитником рассчитан на два года.

Сезон 2021/2022 Селин провел в составе «Десны». 34-летний защитник известен прежде всего по выступлениям за «Ворсклу», «Динамо» Киев и «Металлист».

В 2011 – 2014 годах Селин провел 15 матчей и забил 1 гол за сборную Украины. Был игроком основы сборной на домашнем Евро-2012, где провел все три матча.

Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» также может подписать Богдана Бутко.