ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал Евгения Селина
Первый новичок одесситов в это межсезонье
«Черноморец» официально сообщил о подписании Евгения Селина. Контракт с опытным защитником рассчитан на два года.
Сезон 2021/2022 Селин провел в составе «Десны». 34-летний защитник известен прежде всего по выступлениям за «Ворсклу», «Динамо» Киев и «Металлист».
В 2011 – 2014 годах Селин провел 15 матчей и забил 1 гол за сборную Украины. Был игроком основы сборной на домашнем Евро-2012, где провел все три матча.
Ранее сообщалось о том, что «Черноморец» также может подписать Богдана Бутко.
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