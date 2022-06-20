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  4. Черноморец может подписать Бутко
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 17:22 | Обновлено 20 июня 2022, 17:23
469
0

Черноморец может подписать Бутко

Экс-защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в Одессе

20 июня 2022, 17:22 | Обновлено 20 июня 2022, 17:23
469
0
Черноморец может подписать Бутко
ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

«Черноморец» проявляет интерес к защитнику Богдану Бутко, который сейчас находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает «Профутбол».

«Черноморец» был близок к подписанию Бутко в январе, однако отказался от услуг защитника из-за того, что он получил травму. Теперь в клубе вернулись к варианту с 31-летним защитником.

Бутко находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. До этого он выступал за турецкий «Эрзурумспор».

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Источник ПроФутбол
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