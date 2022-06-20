Украина. Премьер лига20 июня 2022, 17:22 | Обновлено 20 июня 2022, 17:23
469
0
Черноморец может подписать Бутко
Экс-защитник «Шахтера» может продолжить карьеру в Одессе
20 июня 2022, 17:22 | Обновлено 20 июня 2022, 17:23
469
0
«Черноморец» проявляет интерес к защитнику Богдану Бутко, который сейчас находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает «Профутбол».
«Черноморец» был близок к подписанию Бутко в январе, однако отказался от услуг защитника из-за того, что он получил травму. Теперь в клубе вернулись к варианту с 31-летним защитником.
Бутко находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. До этого он выступал за турецкий «Эрзурумспор».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 июня 2022, 04:20 0
Чемпионат Европы среди юношей проходит в Словакии с 18 июня по 1 июля 2022 года
Футбол | 19 июня 2022, 21:11 3
Главный тренер «Черноморца» – о кадровой ситуации
Теннис | 20.06.2022, 15:17
Футбол | 20.06.2022, 14:27
Художественная гимнастика | 20.06.2022, 05:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.06.2022, 10:32 9
19.06.2022, 20:47
19.06.2022, 16:13 2
19.06.2022, 19:50 6
19.06.2022, 10:00 4
19.06.2022, 17:31 1
18.06.2022, 22:07 1
19.06.2022, 08:16