Черноморец может подписать Бутко

«Черноморец» проявляет интерес к защитнику Богдану Бутко, который сейчас находится в статусе свободного агента. Об этом сообщает «Профутбол».

«Черноморец» был близок к подписанию Бутко в январе, однако отказался от услуг защитника из-за того, что он получил травму. Теперь в клубе вернулись к варианту с 31-летним защитником.

Бутко находится в статусе свободного агента с лета прошлого года. До этого он выступал за турецкий «Эрзурумспор».