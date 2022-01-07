Черноморец отказался от подписания Бутко. Стала известна причина

Опытный 30-летний футболист в последний момент получил травму

  • 07.01.2022 21:00
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Черноморец отказался от подписания Бутко. Стала известна причина
© ФК Шахтер Донецк. Богдан Бутко

Одесский «Черноморец» принял решение не подписывать контракт с 30-летним футболистом Богданом Бутко, который известен по выступлению в донецком «Шахтере».

Новое руководство «Черноморца» было заинтересовано в подписании опытного игрока. Дело продвинулось даже до стадии договоренности о контракте, однако ситуация изменилась.

Оказалось, что поддерживая форму самостоятельно, Богдан в последний момент получил травму. В результате этого «Черноморец» решил отказаться от подписания защитника.

После ухода из «Шахтера» Бутко играл за польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор». С лета 2021 года Богдан находится в статусе свободного агента.

Источник — UA-Football

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