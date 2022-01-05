Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба

В лонг-лист возможных новичков «Черноморца» входит экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента.



Сообщается, что стороны контактировали о возможном приглашении Бутко в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком «Черноморца», пока еще не принято.



Последними клубами Бутко после ухода из «Шахтера» были польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор».

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