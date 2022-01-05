Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба

В лонг-лист возможных новичков «Черноморца» входит экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента.
Сообщается, что стороны контактировали о возможном приглашении Бутко в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком «Черноморца», пока еще не принято.
Последними клубами Бутко после ухода из «Шахтера» были польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор».
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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Ну не донецкое бревно Бутко - же усиление , наверное агенты что то мутят
Его даже в первую лигу никто брать не хочет
Так как пожелание по ЗП огромные , а умений - кот наплакал
А у тебя - с десяток.... Забыл, Рома, Юра, Макс Макс!?
Его даже в первую лигу никто брать не хочет
Так как пожелание по ЗП огромные , а умений - кот наплакал
Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
Игрокам необходима практика в УПЛ, а игроки Черноморцу.
Кроме того есть такой момент, как договоренность и если не договориться, а поругаться, то далее не может быть отношений.
И кому сделают хуже если заберут того же Михайленко или Цитаишвили и посадят на банку в Динамо или в Десну, Полесье или Бухарест например отдадут.
Игрок будет чувствовать себя хз кем.
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