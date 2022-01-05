Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба

Богдан Бутко находится в списке возможных зимних трансферов «моряков»

  • 05.01.2022 20:25
  • 2375 просмотров
  • 28 комментариев
Черноморец может подписать экс-игрока Шахтера, который сейчас без клуба
© ФК Шахтар Донецьк. Богдан Бутко

В лонг-лист возможных новичков «Черноморца» входит экс-защитник «Шахтера» и сборной Украины Богдан Бутко, который в последнее время пребывает в статусе свободного агента. 
 
Сообщается, что стороны контактировали о возможном приглашении Бутко в Одессу, однако окончательного решения, станет ли экс-горняк игроком «Черноморца», пока еще не принято.
 
Последними клубами Бутко после ухода из «Шахтера» были польский «Лех» и турецкий «Эрзурумспор».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:24
    +1
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:22
    Им же нужно где-то набирать 11 игроков. Вот и подписывают кого попало. Сейчас ведут переговоры с Динамо, что бы насколько игроков, все-таки, осталось в Одессе. Надеюсь, что Динамо заберет всех из аренды
    Та зачем им Динамо, у них пришёл новый амбициозный, богатый владелец . Который обещал большие деньги на усиление состава
    —-
    Ну не донецкое бревно Бутко - же усиление , наверное агенты что то мутят
    Ссылка
    ____FunnyCat
    online
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:20 (изменен)
    +1
    Зачем Черику это донецкое полено ?
    Его даже в первую лигу никто брать не хочет
    Так как пожелание по ЗП огромные , а умений - кот наплакал
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 20:48
    +1
    Злий Глобинець, 05.01.2022 20:45
    Це вже реальные підсилення. Гравець досвідчений, не те, що динамівські лавочники, які майже довели Чорноморець до зони вильоту.
    Ссылка
    adidas77
    online
    adidas77, 05.01.2022 21:38
    0
    Face Control, 05.01.2022 21:30
    Почему трансферы великого Шахтёра для тебя это такая больная тема? Скажи, я задел твои женские чувства?
    Шутка дня, про "великий" шахтёр
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 21:38 (изменен)
    0
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:37
    Фуфломет, ты всегда скулил, что у тебя только АК228 аккаунт, потом энджой нарисовался с кучей палочек(значит банили не раз), теперь калм всплыл. У тебя такая зависимость странная, что ты будешь тут клепать аккаунты до конца дней своих. Вот реально, какие у тебя увлечения, помимо ботовства на спортЮА? Ты же днем тут постоянно сидишь
    Шпрот, повторю ещё тебе, скомороху старому .. у меня три аккаунта
    А у тебя - с десяток.... Забыл, Рома, Юра, Макс Макс!?
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 21:38
    0
    ENJOY--, 05.01.2022 21:37
    Не ну я знаю, что он дешёвый бот на зарплате, но что б так параноить!?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 21:37
    0
    Face Control, 05.01.2022 21:36
    Ты её знаешь куда дольше меня, мне кажется ты давно должен был это понять.
    Не ну я знаю, что он дешёвый бот на зарплате, но что б так параноить!?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:37
    0
    ENJOY--, 05.01.2022 21:33
    Шпрот, ты старый, унылый параноик
    Фуфломет, ты всегда скулил, что у тебя только АК228 аккаунт, потом энджой нарисовался с кучей палочек(значит банили не раз), теперь калм всплыл. У тебя такая зависимость странная, что ты будешь тут клепать аккаунты до конца дней своих. Вот реально, какие у тебя увлечения, помимо ботовства на спортЮА? Ты же днем тут постоянно сидишь
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:22
    0
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:20
    Зачем Черику это донецкое полено ?
    Его даже в первую лигу никто брать не хочет
    Так как пожелание по ЗП огромные , а умений - кот наплакал
    Им же нужно где-то набирать 11 игроков. Вот и подписывают кого попало. Сейчас ведут переговоры с Динамо, что бы насколько игроков, все-таки, осталось в Одессе. Надеюсь, что Динамо заберет всех из аренды
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 21:22
    0
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:21
    Ты думаешь мнение макеевского нетрадициала типо тебя кому-то интересно ?
    Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:19 (изменен)
    0
    ENJOY--, 05.01.2022 21:15
    Топили ибо это был фарс динамо, как погнали неликвид киевский - так сразу отношение поменялось
    Федька, почему когда ты онлайн, то глобинец НЕТ, и наоборот? Недоробатываешь
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:19
    0
    ENJOY--, 05.01.2022 21:15
    Топили ибо это был фарс динамо, как погнали неликвид киевский - так сразу отношение поменялось
    Федька, ты сегодня в офисе был, или с дома работаешь?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:06
    0
    Кстати, если подпишут, то это будет седьмой игрок Черноморца. Еще четыре нужно ... А до сборов неделя осталась
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:03 (изменен)
    0
    Злий Глобинець, 05.01.2022 20:45
    Це вже реальные підсилення. Гравець досвідчений, не те, що динамівські лавочники, які майже довели Чорноморець до зони вильоту.
    как может усилить команду 30-летний, безработный "футболист", который два года практически не играл и уже давно никому не нужен?
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 21:36
    -1
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:21
    Ты думаешь мнение макеевского нетрадициала типо тебя кому-то интересно ?
    Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
    Это все масонская ложа насоздавала, вперемешку с пришельцами... Точно точно
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 21:35
    -1
    ____FunnyCat, 05.01.2022 21:21
    Ты думаешь мнение макеевского нетрадициала типо тебя кому-то интересно ?
    Слышь дурашка, а что ты теперь будешь делать с теми аккаунтами, которые ты насоздавал, чтобы косить под одесситов ненавидящих Динамо ?
    не думал, что ты настолько умалишенный
    Ссылка
    ENJOY--
    online
    ENJOY--, 05.01.2022 21:33
    -1
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:19
    Федька, почему когда ты онлайн, то глобинец НЕТ, и наоборот? Недоробатываешь
    Шпрот, ты старый, унылый параноик
    Ссылка
    avk2307
    online
    avk2307, 05.01.2022 21:31 (изменен)
    -1
    Я надеюсь Динамо не заберет тех людей, которые в основе играли регулярно.
    Игрокам необходима практика в УПЛ, а игроки Черноморцу.
    Кроме того есть такой момент, как договоренность и если не договориться, а поругаться, то далее не может быть отношений.
    И кому сделают хуже если заберут того же Михайленко или Цитаишвили и посадят на банку в Динамо или в Десну, Полесье или Бухарест например отдадут.
    Игрок будет чувствовать себя хз кем.
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 05.01.2022 21:30
    -1
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:28
    пуканыч, пердиньйо, сырна.... Можете себе на ворота Манданду купить из Марселя
    Почему трансферы великого Шахтёра для тебя это такая больная тема? Скажи, я задел твои женские чувства?
    Ссылка
    .Zp0rt..
    online
    .Zp0rt.., 05.01.2022 21:28
    -1
    Face Control, 05.01.2022 21:24
    Шпротиха, ты ждёшь новые топ трансферы великого Шахтёра? Или для тебя это больная тема?
    пуканыч, пердиньйо, сырна.... Можете себе на ворота Манданду купить из Марселя
    Ссылка
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