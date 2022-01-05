Славия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Максим Таловеров подписал контракт на 4 года

  • 05.01.2022 16:22
  • 477 просмотров
  • 0 комментариев
Славия объявила о подписании воспитанника Шахтера
© ФК Славия. Максим Таловеров

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров стал игроком пражской «Славии». Контракт подписан на четыре года.
 
По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 750 тысяч евро.
 
21-летний Таловеров является воспитанником «Шахтера». Уже три года защитник играет в Чехии. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате этой страны.
 
За пражскую «Славию», которая является лидером турнира, выступает украинский защитник Тарас Качараба.

Источник — ФК Славия

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности