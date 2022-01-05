Славия объявила о подписании воспитанника Шахтера

Украинский защитник чешской команды «Ческе-Будеевице» Максим Таловеров стал игроком пражской «Славии». Контракт подписан на четыре года.



По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 750 тысяч евро.



21-летний Таловеров является воспитанником «Шахтера». Уже три года защитник играет в Чехии. В текущем сезоне он провел 14 матчей в чемпионате этой страны.



За пражскую «Славию», которая является лидером турнира, выступает украинский защитник Тарас Качараба.