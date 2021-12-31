ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал полноценным игроком Славии

Украинский защитник подписал контракт на 3 года

  • 31.12.2021 16:01
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ОФИЦИАЛЬНО. Качараба стал полноценным игроком Славии

Украинский защитник Тарас Качараба стал полноценным игроком пражской «Славии». Он подписал контракт на 3 года, о чем клуб сообщил официально.

До этого Качараба выступал за «Славию» на правах аренды. Права на него принадлежали «Словану» из Либереца.

В нынешнем сезоне на счету 26-летнего защитника 1 гол в 22 матчах во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что Качарабой интересуются клубы Бундеслиги и МЛС.

Источник — ФК Славия

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