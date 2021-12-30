Источник: Славия выкупит Качарабу у Слована

Пражская «Славия» принял решение выкупить у «Слована» Тараса Качарабу. Об этом сообщил агент украинского защитника Вячеслав Заховайло.

Сейчас Качараба выступает за «Славию» на правах аренды. В нынешнем сезоне на счету 26-летнего защитника 1 гол в 22 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось о том, что Качарабой интересуются клубы Бундеслиги и МЛС. Трансферная стоимость игрока оценивается в 1,5 миллиона евро.