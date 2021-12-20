Защитником сборной Украины интересуются в Бундеслиге и MLS

Защитник «Славии» и сборной Украины Тарас Качараба попал в сферу интересов нескольких клубов Бундеслиги, а также клубов из MLS и Бельгии. Об этом рассказал футбольный менеджер Вячеслав Заховайло.

«К Тарасу сейчас проявляют интерес три клуба – из Бундеслиги, представляющий первую шестерку, из MLS и из Бельгии. В последнем случае это, по сути, официальный запрос на игрока. Но трансфер в какой-то из этих клубов состоится только в том случае, если до 31 января будущего года «Славая» не использует предусмотренную договором опцию выкупа Качарабы у «Слована», - сказал Заховайло.

Отметим, что трансфер Тараса Качарабы принадлежит либерецкому «Словану». По словам Заховайло, сумма трансфер Качарабы составляет свыше 1,5 миллиона евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Качараба сыграл 21 матч. На его счету один гол.