ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант Второй лиги арендовал двоих игроков у Вереса

20-летние футболисты ровенского «Вереса» Игорь Гук и Максим Переходько продолжат сезон в клубе Второй лиги Украины – «Звягель».

За новую команду они будут выступать на правах аренды. Арендное соглашение будет действовать до конца 2022 года.

В прошлом сезоне защитник Гук сыграл 16 матчей за юношескую команду «Вереса» в чемпионате U-19 и отметился 2 забитыми мячами.

Полузащитник Переходько за «Верес» U-19 в прошлом сезоне отыграл 16 матчей и забил 1 гол.

Instagram. Максим Переходько

Летние сборы в этом году Игорь Гук и Максим Переходько провели вместе с основой ровенского клуба, но со старта сезона в официальных поединках на поле не выходили.

Отметим, что «Звягель» – дебютант Второй лиги из города Новограда-Волынского. Ранее клуб выступал на аматорском уровне.