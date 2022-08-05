ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1

«Днепр-1» официально сообщил о подписании аргентинского полузащитника Доминго Бланко. Контракт рассчитан на три года.

В составе «Днепра-1» Доминго Бланко будет выступать под 23-м номером. Он перешел на правах свободного агента – его контракт с «Индепендьенте» истек в конце июня.

В прошлом сезоне на счету Бланко 4 гола в 15 матчах за «Индепендьенте» во всех турнирах. Цвета «Индепендьенте» игрок защищал с 2015 года, в 2018 – 2019 годах выступал на правах аренды за «Дефенса и Хустисия». В 2019 году провел один матч в составе сборной Аргентины.