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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
Украина. Премьер лига
05 августа 2022, 19:40 | Обновлено 05 августа 2022, 19:42
427
0

ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1

Аргентинский хавбек продолжит карьеру в УПЛ

05 августа 2022, 19:40 | Обновлено 05 августа 2022, 19:42
427
0
ОФИЦИАЛЬНО. Доминго Бланко – игрок Днепра-1
СК Днепр-1. Доминго Бланко

«Днепр-1» официально сообщил о подписании аргентинского полузащитника Доминго Бланко. Контракт рассчитан на три года.

В составе «Днепра-1» Доминго Бланко будет выступать под 23-м номером. Он перешел на правах свободного агента – его контракт с «Индепендьенте» истек в конце июня.

В прошлом сезоне на счету Бланко 4 гола в 15 матчах за «Индепендьенте» во всех турнирах. Цвета «Индепендьенте» игрок защищал с 2015 года, в 2018 – 2019 годах выступал на правах аренды за «Дефенса и Хустисия». В 2019 году провел один матч в составе сборной Аргентины.

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Источник СК Днепр-1
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