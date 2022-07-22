Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины

«Днепр-1» подпишет аргентинского вингера Доминго Бланко. Об этом сообщает аргентинский ресурс Ole.

27-летний Бланко перейдет в «Днепр-1» на правах свободного агента. Его контракт с «Индепендьенте» истек в конце июня.

Игрок получил от «Днепра-1» гарантии безопасности в связи с войной в Украине. Клуб будет базироваться в Словакии, а проводить матчи – в Ужгороде. . До войны интерес к Бланко проявлял «Металлист».

В прошлом сезоне на счету Бланко 4 гола в 15 матчах за «Индепендьенте» во всех турнирах. Цвета «Индепендьенте» игрок защищал с 2015 года, в 2018 – 2019 годах выступал на правах аренды за «Дефенса и Хустисия». В 2019 году провел один матч в составе сборной Аргентины.

Бланко может сыграть вингером на обеих флангах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.