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Украина. Премьер лига
22 июля 2022, 12:10 | Обновлено 22 июля 2022, 12:26
994
2

Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины

Доминго Бланко сейчас является свободным агентом

22 июля 2022, 12:10 | Обновлено 22 июля 2022, 12:26
994
2
Источник: Днепр-1 подпишет вингера сборной Аргентины
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминго Бланко

«Днепр-1» подпишет аргентинского вингера Доминго Бланко. Об этом сообщает аргентинский ресурс Ole.

27-летний Бланко перейдет в «Днепр-1» на правах свободного агента. Его контракт с «Индепендьенте» истек в конце июня.

Игрок получил от «Днепра-1» гарантии безопасности в связи с войной в Украине. Клуб будет базироваться в Словакии, а проводить матчи – в Ужгороде. . До войны интерес к Бланко проявлял «Металлист».

В прошлом сезоне на счету Бланко 4 гола в 15 матчах за «Индепендьенте» во всех турнирах. Цвета «Индепендьенте» игрок защищал с 2015 года, в 2018 – 2019 годах выступал на правах аренды за «Дефенса и Хустисия». В 2019 году провел один матч в составе сборной Аргентины.

Бланко может сыграть вингером на обеих флангах. Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

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Источник Ole
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Комментарии 2
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Aleks04
Дуже потужне підписання. Чекаємо у команді!
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+1
Михайло Кудієнко
Схоже дніпро-1 цього року хоче поборотись за чемпіонство...чей чемпіонат обіцяє бути цікавим...
Ответить
0
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