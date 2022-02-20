Металлист нацелился на 26-летнего аргентинского хавбека

«Металлист» хочет усилить свой состав полузащитником «Индепендьенте» Доминго Бланко.

Как сообщает источник, харьковчане могут подписать игрока в качестве свободного агента. В данный момент у 26-летнего аргентинца непростые отношения с клубом.

Его контракт истекает этим летом, стороны не могут договориться о продлении. «Индепендьенте» на следующей неделе сделает еще одну попытку подписать с футболистом новое соглашение.

Ориентировочная цена за футболиста – 3 миллиона евро.

Ранее «Металлист» подписал капитана «Десны» Картушова.