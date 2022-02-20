Металлист нацелился на 26-летнего аргентинского хавбека

Харьковский клуб может усилиться еще одним легионером

  • 20.02.2022 12:59
  • 436 просмотров
  • 2 комментария
Металлист нацелился на 26-летнего аргентинского хавбека
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Металлист» хочет усилить свой состав полузащитником «Индепендьенте» Доминго Бланко.

Как сообщает источник, харьковчане могут подписать игрока в качестве свободного агента. В данный момент у 26-летнего аргентинца непростые отношения с клубом.

Его контракт истекает этим летом, стороны не могут договориться о продлении. «Индепендьенте» на следующей неделе сделает еще одну попытку подписать с футболистом новое соглашение.

Ориентировочная цена за футболиста – 3 миллиона евро.

Ранее «Металлист» подписал капитана «Десны» Картушова.

Источник — Tyc Sports

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Ligeros-Partagas, 20.02.2022 13:30
    0
    andi Mir, 20.02.2022 13:18
    Сколько у них уже этих детей трущоб 15-20???? Что ярики будут ними делать? После очедного преступления,очередного кАпчёного будут в мусарню сдавать, чтобы прикрыть хозяина?
    Хотел порадоваться за Ярославского, готовит очередного гранда в конкуренцию к ШД и ДК. А ты все опустил ниже плинтуса.
    Ссылка
    online
    andi Mir, 20.02.2022 13:18
    0
    Сколько у них уже этих детей трущоб 15-20???? Что ярики будут ними делать? После очедного преступления,очередного кАпчёного будут в мусарню сдавать, чтобы прикрыть хозяина?
    Ссылка
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