Металлист нацелился на 26-летнего аргентинского хавбека

«Металлист» хочет усилить свой состав полузащитником «Индепендьенте» Доминго Бланко.
Как сообщает источник, харьковчане могут подписать игрока в качестве свободного агента. В данный момент у 26-летнего аргентинца непростые отношения с клубом.
Его контракт истекает этим летом, стороны не могут договориться о продлении. «Индепендьенте» на следующей неделе сделает еще одну попытку подписать с футболистом новое соглашение.
Ориентировочная цена за футболиста – 3 миллиона евро.
Источник — Tyc Sports
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