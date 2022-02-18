ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова

Харьковский клуб усилилися левым защитником

  • 18.02.2022 21:07
  • 1321 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова
© ФК Металлист. Егор Картушов

Спортивный директор «Металлиста» Папа Гуйе официально сообщил о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской «Десны» Егором Картушовым.

«Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Папа Гуйе.

31-летний Картушов – фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета «Десны» защищал с 2012 года, а до этого выступал за «Шахтер», «Зарю» и «Ильичевец» (ныне «Мариуполь»).

Источник — ФК Металлист

(11 голосов)

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Комментарии
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    online
    FoZZy, 18.02.2022 21:29
    +2
    Якщо підписали - значить він потрібен. Очікуємо на дебют, подивимось як він себе проявить, чи довго буде процес адаптації. Одним словом: "Welcome!"
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    zhyr, 18.02.2022 21:34
    0
    Повідомляється, що у п'ятницю футболіст залишив тренувальний табір чернігівської команди в Туреччині та відправився до свого нового, ПОКИ ЩО НЕНАЗВАНОГО КЛУБУ.
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    через 12 хвилин: ОФІЦІЙНО. Металіст підписав капітана Десни Картушова )))))
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