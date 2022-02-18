ОФИЦИАЛЬНО. Металлист подписал капитана Десны Картушова

Спортивный директор «Металлиста» Папа Гуйе официально сообщил о подписании контракта с бывшим капитаном черниговской «Десны» Егором Картушовым.

«Рады приветствовать новичка в нашем клубе. Знаем Егора как сильного игрока и давно следили за его выступлениями. Картушов имеет большой опыт игры в Премьер-лиге и, безусловно, нам поможет. Контракт подписан на 2,5 года. Надеемся на плодотворное сотрудничество», — сказал Папа Гуйе.

31-летний Картушов – фланговый футболист, который одинаково успешно может сыграть и в защите, и в полузащите. Цвета «Десны» защищал с 2012 года, а до этого выступал за «Шахтер», «Зарю» и «Ильичевец» (ныне «Мариуполь»).