Источник: Капитан Десны покидает черниговский клуб

Егор Картушов переходит в другой украинский клуб

  • 18.02.2022 20:55
  • 1074 просмотра
  • 2 комментария
Источник: Капитан Десны покидает черниговский клуб
© ФК Десна. Егор Картушов

Левый защитник «Десны» Егор Картушов после девяти с половиной лет в клубе меняет прописку. Сообщается, что в пятницу футболист покинул тренировочный лагерь черниговской команды в Турции и отправился в свой новый, пока неназванный клуб.
 
По информации источника, речь идет об украинском коллективе, с которым защитник уже договорился о контракте.
 
31-летний Картушов в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Украины. Ранее уроженец Сак выступал за «Шахтер-3», «Зарю» и «Ильичевец». 
 
«Десна» занимает 7-е место в УПЛ. В настоящее время на клуб наложен трансферный бан, из-за которого он не может подписывать новых футболистов.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(3 голоса)

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Комментарии
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    zzg77, 18.02.2022 21:15
    0
    И что они там хотят от Калитвинцева??? Уже все бегут с Десны!!!
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    kaka, 18.02.2022 21:05
    0
    Обидно за черниговчан-интересная была команда..... Некролог украинских клубов походу пополнится
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