Источник: Капитан Десны покидает черниговский клуб

Левый защитник «Десны» Егор Картушов после девяти с половиной лет в клубе меняет прописку. Сообщается, что в пятницу футболист покинул тренировочный лагерь черниговской команды в Турции и отправился в свой новый, пока неназванный клуб.



По информации источника, речь идет об украинском коллективе, с которым защитник уже договорился о контракте.



31-летний Картушов в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Украины. Ранее уроженец Сак выступал за «Шахтер-3», «Зарю» и «Ильичевец».



«Десна» занимает 7-е место в УПЛ. В настоящее время на клуб наложен трансферный бан, из-за которого он не может подписывать новых футболистов.