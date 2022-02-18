Источник: Капитан Десны покидает черниговский клуб

Левый защитник «Десны» Егор Картушов после девяти с половиной лет в клубе меняет прописку. Сообщается, что в пятницу футболист покинул тренировочный лагерь черниговской команды в Турции и отправился в свой новый, пока неназванный клуб.
По информации источника, речь идет об украинском коллективе, с которым защитник уже договорился о контракте.
31-летний Картушов в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей. Также на его счету одна игра в Кубке Украины. Ранее уроженец Сак выступал за «Шахтер-3», «Зарю» и «Ильичевец».
«Десна» занимает 7-е место в УПЛ. В настоящее время на клуб наложен трансферный бан, из-за которого он не может подписывать новых футболистов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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