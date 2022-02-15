Источник: Десна «примет» Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского

Киевское «Динамо» на старте весенней части чемпионата УПЛ первые два матча проведет в родных стенах, хотя по календарю подопечные Мирчи Луческу должны были отправиться на выезд - в Петрово и в Чернигов.



Сообщается, что киевляне на своем клубном стадионе сыграют не только с «Ингульцом» (26 февраля), но и в следующем туре – против «Десны» (6 марта).



По информации источника, стадион «Десны» в Чернигове не успеют подготовить к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в «Динамо» с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.



После сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против «Днепра-1». Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре с днепрянами.