Источник: Десна «примет» Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского

Первые два весенних номинально выездных матча киевляне проведут в родных стенах

  • 15.02.2022 22:23
  • 941 просмотр
  • 17 комментариев
Источник: Десна «примет» Динамо в Киеве на стадионе имени Лобановского
© ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» на старте весенней части чемпионата УПЛ первые два матча проведет в родных стенах, хотя по календарю подопечные Мирчи Луческу должны были отправиться на выезд - в Петрово и в Чернигов.
 
Сообщается, что киевляне на своем клубном стадионе сыграют не только с «Ингульцом» (26 февраля), но и в следующем туре – против «Десны» (6 марта).
 
По информации источника, стадион «Десны» в Чернигове не успеют подготовить к началу возобновления чемпионата страны, поэтому черниговцы обратились в «Динамо» с предложением провести свой домашний матч на арене имени Валерия Лобановского.
 
После сбора в Турции по причине неготовности полей в родном городе команда Александра Рябоконя 25 февраля прилетит сразу в Днепр, где проведет два дня и 27 февраля сыграет матч 19-го тура против «Днепра-1». Местный клуб пошел черниговцам навстречу и предоставит им тренировочное поле для подготовки к игре с днепрянами.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    pricolist, 15.02.2022 22:44
    +6
    Это уже не похоже на профессиональный футбол. У нас не могут клубы сделать элементарного - нормальные поля и стадионы. Зачем их вообще допускают в упл? По моему скромному мнению, пускай лучше играют 12 клубов, та даже 10, но клубы, у которых нормальная инфраструктура. В данной ситуации ничего против Динамо имеют, киевляне идут на уступки, хотя могут этого не делать
    Ссылка
    sahka1981, 15.02.2022 23:04
    +3
    Metalist1925, 15.02.2022 23:02
    Тебе напомнить как шахтер побоялся ехать в Петрово и получил кабинетные 0-3? Или напомнить, что шахтер уже больше двух лет не играет в Мариуполе
    А с Полтавой и с поддельной подписью делегата матча, на кубок 0-3.
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    online
    Metalist1925, 15.02.2022 23:02
    +3
    Bulba_sumkin, 15.02.2022 22:59
    Так пусть до конца сезона уже в Киеве играют😂
    Тебе напомнить как шахтер побоялся ехать в Петрово и получил кабинетные 0-3? Или напомнить, что шахтер уже больше двух лет не играет в Мариуполе
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    sahka1981, 15.02.2022 23:17 (изменен)
    +2
    Слава Чебан, 15.02.2022 23:13
    дело в том что тут 0-3 динамо надо писать
    Я так и отметил что 0-3, в чем посыл?
    Десна хозяева, ДК гости. Но понятно, что ФФУ этого не допустят. Да и такие победы это стихия другого клуба...
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    grifon., 15.02.2022 23:17
    +2
    а чого тебе на вітці шахти нема? соромно після програшу?
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    sahka1981, 15.02.2022 23:03
    +2
    pricolist, 15.02.2022 22:44
    Это уже не похоже на профессиональный футбол. У нас не могут клубы сделать элементарного - нормальные поля и стадионы. Зачем их вообще допускают в упл? По моему скромному мнению, пускай лучше играют 12 клубов, та даже 10, но клубы, у которых нормальная инфраструктура. В данной ситуации ничего против Динамо имеют, киевляне идут на уступки, хотя могут этого не делать
    У нас другой клуб зато любит не идти на уступки и записывать себе "победы" с ручной ФФУ пт 0-3, не раз было...
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    grifon., 15.02.2022 23:20
    +1
    а ви напевно маріку забули занести? тому програли?
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    zhyr, 15.02.2022 22:59
    +1
    Знов Бєліка згадувати....
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    sahka1981, 15.02.2022 22:53
    0
    А почему не 0-3 сразу? Или только у нас одному клубу можно, самому рыжему...
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    Kak Tak, 15.02.2022 22:50
    -1
    Стыд
    Ссылка
    Kak Tak, 15.02.2022 22:55
    -2
    sahka1981, 15.02.2022 22:53
    А почему не 0-3 сразу? Или только у нас одному клубу можно, самому рыжему...
    Самому шубному ,что можно?
    Ссылка
    online
    ＯＦＩＣϟＡＬ ＳＰＯＲＴＳㅤ, 15.02.2022 23:19
    -3
    Шубы в раздевалке не забудьте оставить для игроков десны
    Ссылка
    Слава Чебан, 15.02.2022 23:13
    -3
    sahka1981, 15.02.2022 22:53
    А почему не 0-3 сразу? Или только у нас одному клубу можно, самому рыжему...
    дело в том что тут 0-3 динамо надо писать
    Ссылка
    Саша Денисов, 15.02.2022 22:49
    -3
    Комментарий свернут. Показать
    Динамо может тупо приехать в Чернигов и не выходить на убитое поле. 0-3. шахтер так всегда делает.
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    Слава Чебан, 15.02.2022 23:13
    -4
    не сомневаюсь если и с черноморцем ответную тоже в киеве сыграют
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    Kak Tak, 15.02.2022 23:06
    -5
    Metalist1925, 15.02.2022 23:02
    Тебе напомнить как шахтер побоялся ехать в Петрово и получил кабинетные 0-3? Или напомнить, что шахтер уже больше двух лет не играет в Мариуполе
    Саша Денисов ,ты уже 1925 ?Как так ?
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    Bulba_sumkin, 15.02.2022 22:59
    -5
    Так пусть до конца сезона уже в Киеве играют😂
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