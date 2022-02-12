Журналист: Ингулец снова перенес матч с Динамо в Киев

«Ингулец» и во втором круге сыграет матч против «Динамо» в Киеве. Об этом сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас.



Причина заключается в том, что новый стадион команды из Петрового до сих пор не сдан в эксплуатацию. Также «Ингулец» не сможет принять «Динамо» на номинально домашней арене «Зирка» в Кропивницком, которая не готова к матчу. Другие варианты поблизости тоже отпали.



Поэтому было принято решение снова сыграть матчи в Киеве на стадионе «Динамо». В первом круге «Ингулец» уже переносил номинальной домашний матч в столицу, чтобы принять чемпионов Украины на новой арене. В первом круге встреча завершилась ничьей 1:1.



Матч второго круга запланирован на 26 февраля.