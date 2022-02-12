Журналист: Ингулец снова перенес матч с Динамо в Киев

Встреча второго круга состоится 26 февраля

  • 12.02.2022 20:08
  • 981 просмотр
  • 5 комментариев
Журналист: Ингулец снова перенес матч с Динамо в Киев
© Динамо Киев

«Ингулец» и во втором круге сыграет матч против «Динамо» в Киеве. Об этом сообщает журналист каналов «Футбол 1/2/3» Игорь Бурбас. 
 
Причина заключается в том, что новый стадион команды из Петрового до сих пор не сдан в эксплуатацию. Также «Ингулец» не сможет принять «Динамо» на номинально домашней арене «Зирка» в Кропивницком, которая не готова к матчу. Другие варианты поблизости тоже отпали.
 
Поэтому было принято решение снова сыграть матчи в Киеве на стадионе «Динамо». В первом круге «Ингулец» уже переносил номинальной домашний матч в столицу, чтобы принять чемпионов Украины на новой арене. В первом круге встреча завершилась ничьей 1:1.
 
Матч второго круга запланирован на 26 февраля. 

Источник — Telegram

(3 голоса)

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Комментарии
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    online
    avk2307, 12.02.2022 20:27
    +5
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 20:24
    Зіллються під суркісню. Імовірно за невелику винагороду.
    Нехай Маріуполь в матчі відповіді з шахтарем зіллється як Інгулець в першому матчі з Динамо
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    online
    avk2307, 12.02.2022 20:21
    +4
    Ну правильно сделают, если так.
    А если не перенести, то будет как с Шахтером наверное .0-3 из за неготовнности стадиона.
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    online
    SEPULTARA, 12.02.2022 20:29
    +3
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 20:24
    Зіллються під суркісню. Імовірно за невелику винагороду.
    Лучше как арендополь - только под рыжего! Да? Ой какие же убогие вы землеройки
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    online
    SEPULTARA, 12.02.2022 20:26
    +3
    О чем статья и что за буз из бара?
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    online
    Володимир Ляшенко, 12.02.2022 20:24
    -4
    Зіллються під суркісню. Імовірно за невелику винагороду.
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