Все силы остались в Милане. Динамо не смогло победить Ингулец

К переносам в Украинской Премьер-лиге за последнее время мы, скажем откровенно, уже успели привыкнуть. Но именно отсрочка матча «Ингулец» – «Динамо», связанная с товарищеской встречей киевлян, которая проходила в отведенное календарем для 4-го тура время, вызвала немало пересудов. Сильно акцентировать внимание на этом эпизоде не будем: сказано уже слишком много, некоторые даже лишнего наговорили. Ограничимся констатацией: в товарищеской дуэли с «Интером» киевляне проиграли со счетом 0:3.

Второй околофутбольный момент, связанный с сегодняшним матчем, это перенос домашнего матча «Ингульца» в Киев. Тут уже инициативу проявил петровский клуб, который рассчитывает во втором круге принять чемпионов Украины на своем новом стадионе. В очередной раз не оказалось на тренерской скамье Мирчи Луческу, который по состоянию здоровья продолжает руководить игрой своих подопечных на расстоянии.

К очному противостоянию команды подошли с кардинально разным очковым багажом. «Динамо» одержало три победы, «Ингулец» потерпел столько же поражений. При этом киевляне продолжают удерживать впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате: перед матчем с петровцами она составляла двадцать матчей. Также отметим упорство, с которым тренерский штаб Луческу задействует в роли центрфорварда Дениса Гармаша, несмотря на летние приобретения атакующих игроков.

Встреча началась под аккомпанемент рева истребителей, готовящихся к параду, и неспешных атак «бело-синих». Уже на 2-й минуте Гармаш замкнул навес Караваева, но не попал в ворота. Номинальные хозяева поля сконцентрировались на разрушении, но и не забывали о контрвыпадах. Один из них завершился вбеганием Шарая слева в штрафную «Динамо» и несложным ударом для Бущана. Киевляне же события не форсировали, пытаясь расшатать защитные построения соперников. Впрочем, петровцы довольно сносно справлялись с давлением «бело-синих», успевая накрывать попытки киевлян пробить по воротам.

Перед перерывом киевляне организовали что-то наподобие штурма, но петровцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. На 15-минутный отдых команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма у киевлян продолжились проблемы с конструктивной игрой в завершающей стадии, а петровцы весьма грамотно оборонялись. Об атаках подопечные Сергея Лавриненко также не забывали, хоть особой угрозы воротам «Динамо» они и не несли.

На 63-й минуте у тренерского штаба Луческу нервы не выдержали: на поле вышли Родригес и Вербич, призванные усилить атаку номинальных гостей. И оборона «Ингульца» дрогнула, причем пропущенный гол стал очень обидным после семидесяти минут вполне достойных оборонительных усилий. Караваев прострелил с правого фланга, и Шишка срезал мяч в собственные ворота. Добившись желаемого, киевляне расслабились и сразу за это поплатились. Коваленко принял мяч в углу штрафной «Динамо» и с разворота точно пробил в ближнюю «девятку».

«Бело-синие» снова начали осаждать штрафную соперников, и едва шикарным голом не отметился Родригес. Впрочем, суперсэйв совершил Шуст, который отбил удар люксембуржца в падении через себя. Могли вырвать победу и номинальные хозяева. В контратаке Полегенько бил из убойной позиции, и Бущан выручил свою команду. Финальный свисток харьковчанки Екатерины Монзуль зафиксировал сенсационную ничью: команда Луческу потеряла первые очки в чемпионате.

В ближайший уик-энд «Ингулец» и «Динамо» проведут матчи очередного тура. Киевляне будут принимать «Десну», а петровцы на выезде сыграют со «Львовом».

Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Ингулец» – «Динамо» – 1:1.

Шишка, 71 (аг) - Коваленко, 76.

Шарай, 34, Бартулович, 34, Головкин, 86 - Сидорчук, 56, Шапаренко, 79.

«Ингулец»: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Головкин, 85), Полегенько, Шарай, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Ситало (Гопей, 69), Шышка (Поспелов, 90+3), Опанасенко, Ковалев.

«Динамо»: Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63).

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА