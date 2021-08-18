4-й тур
Ингулец
1 : 1
Динамо Киев
18.08.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Все силы остались в Милане. Динамо не смогло победить Ингулец

Более того, киевлянам забить помог только автогол

  • 18.08.2021 21:28
  • 10611 просмотров
  • 165 комментариев
Все силы остались в Милане. Динамо не смогло победить Ингулец
© Динамо Киев

К переносам в Украинской Премьер-лиге за последнее время мы, скажем откровенно, уже успели привыкнуть. Но именно отсрочка матча «Ингулец» – «Динамо», связанная с товарищеской встречей киевлян, которая проходила в отведенное календарем для 4-го тура время, вызвала немало пересудов. Сильно акцентировать внимание на этом эпизоде не будем: сказано уже слишком много, некоторые даже лишнего наговорили. Ограничимся констатацией: в товарищеской дуэли с «Интером» киевляне проиграли со счетом 0:3.

Второй околофутбольный момент, связанный с сегодняшним матчем, это перенос домашнего матча «Ингульца» в Киев. Тут уже инициативу проявил петровский клуб, который рассчитывает во втором круге принять чемпионов Украины на своем новом стадионе. В очередной раз не оказалось на тренерской скамье Мирчи Луческу, который по состоянию здоровья продолжает руководить игрой своих подопечных на расстоянии.

К очному противостоянию команды подошли с кардинально разным очковым багажом. «Динамо» одержало три победы, «Ингулец» потерпел столько же поражений. При этом киевляне продолжают удерживать впечатляющую беспроигрышную серию в чемпионате: перед матчем с петровцами она составляла двадцать матчей. Также отметим упорство, с которым тренерский штаб Луческу задействует в роли центрфорварда Дениса Гармаша, несмотря на летние приобретения атакующих игроков.

Встреча началась под аккомпанемент рева истребителей, готовящихся к параду, и неспешных атак «бело-синих». Уже на 2-й минуте Гармаш замкнул навес Караваева, но не попал в ворота. Номинальные хозяева поля сконцентрировались на разрушении, но и не забывали о контрвыпадах. Один из них завершился вбеганием Шарая слева в штрафную «Динамо» и несложным ударом для Бущана. Киевляне же события не форсировали, пытаясь расшатать защитные построения соперников. Впрочем, петровцы довольно сносно справлялись с давлением «бело-синих», успевая накрывать попытки киевлян пробить по воротам.

Перед перерывом киевляне организовали что-то наподобие штурма, но петровцы сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. На 15-минутный отдых команды ушли с нулями на табло.

В начале второго тайма у киевлян продолжились проблемы с конструктивной игрой в завершающей стадии, а петровцы весьма грамотно оборонялись. Об атаках подопечные Сергея Лавриненко также не забывали, хоть особой угрозы воротам «Динамо» они и не несли.

На 63-й минуте у тренерского штаба Луческу нервы не выдержали: на поле вышли Родригес и Вербич, призванные усилить атаку номинальных гостей. И оборона «Ингульца» дрогнула, причем пропущенный гол стал очень обидным после семидесяти минут вполне достойных оборонительных усилий. Караваев прострелил с правого фланга, и Шишка срезал мяч в собственные ворота. Добившись желаемого, киевляне расслабились и сразу за это поплатились. Коваленко принял мяч в углу штрафной «Динамо» и с разворота точно пробил в ближнюю «девятку».

«Бело-синие» снова начали осаждать штрафную соперников, и едва шикарным голом не отметился Родригес. Впрочем, суперсэйв совершил Шуст, который отбил удар люксембуржца в падении через себя. Могли вырвать победу и номинальные хозяева.  В контратаке Полегенько бил из убойной позиции, и Бущан выручил свою команду. Финальный свисток харьковчанки Екатерины Монзуль зафиксировал сенсационную ничью: команда Луческу потеряла первые очки в чемпионате.

В ближайший уик-энд «Ингулец» и «Динамо» проведут матчи очередного тура. Киевляне будут принимать «Десну», а петровцы на выезде сыграют со «Львовом».

 Украинская Премьер-лига. 4 тур.

«Ингулец» – «Динамо» – 1:1.

 Шишка, 71 (аг) - Коваленко, 76.

 Шарай, 34, Бартулович, 34, Головкин, 86 - Сидорчук, 56, Шапаренко, 79.

«Ингулец»: Шуст, Салем, Запорожец, Шарай (Головкин, 85), Полегенько, Шарай, Бартулович (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Ситало (Гопей, 69), Шышка (Поспелов, 90+3), Опанасенко, Ковалев.

«Динамо»: Бущан, Караваев (Кендзера, 80), Забарный, Сирота, Миколенко (Сидклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелев, 80), Цыганков, Буяльский, Де Пена (Родригес, 63), Гармаш (Вербич, 63). 

Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

ИНГУЛЕЦ - ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Александр Снитко, Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:59
    0
    VaKo, 18.08.2021 22:57
    У подземельных щастя полный рот, только не понятно чего больше слюней или полк не рождённых детей
    радуйся, что на землю опустил сейчас Ингулец, а не кто то в группе ЛЧ по типу Шерифа или Ференцвароша. Есть время проработать причины ошибок
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:58
    0
    dd dent, 18.08.2021 22:57
    Особо то и ничего. Я за дк. А что мог бы поведать тебе?
    та ты ж про МХ любишь упоминать! че то запомнился мне твой немецкий флаг
    Ссылка
    VaKo
    online
    VaKo, 18.08.2021 22:57
    0
    У подземельных щастя полный рот, только не понятно чего больше слюней или полк не рождённых детей
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:57
    -2
    Слава Александру Поворознюку! Слава Ингульцу! Браво!!! Мошки не мешали сегодня никому?
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 18.08.2021 22:57
    0
    cucumber, 18.08.2021 22:53
    что расскажешь про Металлист?
    Особо то и ничего. Я за дк. А что мог бы поведать тебе?
    Ссылка
    newkyiv
    newkyiv, 18.08.2021 22:56
    -2
    Владимир Копяк, 18.08.2021 22:25
    Думал, что Монзуль хоть в игре с аутсайдером нормально отсудит,так нет, как пошла заруба - сразу поплыла, глаза снова квадратные, но к монитору уже боится подбегать, током может ударить... А ведь должна была пеналь назначать,за прихват игрока за волосы и не дать ему пробить по воротам,и удаление 100% за удар ногой лежачего игрока... Почему она этого не сделала,одному Лучи известно....
    Прихват был за футболку неглядя.))) И это во всём мире не наказывают. А там оказались патлы парика. А есть же положение о соответствующей форме игрока на поле. А Жерсон потом уже стал свои патлы пытаться заправить.
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:55
    -3
    Владимир Копяк, 18.08.2021 22:25
    Думал, что Монзуль хоть в игре с аутсайдером нормально отсудит,так нет, как пошла заруба - сразу поплыла, глаза снова квадратные, но к монитору уже боится подбегать, током может ударить... А ведь должна была пеналь назначать,за прихват игрока за волосы и не дать ему пробить по воротам,и удаление 100% за удар ногой лежачего игрока... Почему она этого не сделала,одному Лучи известно....
    потому что двадцатимиллионный Витя Пенальти опять промажет и его тогда уж точно никто не купит
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:53
    -3
    dd dent, 18.08.2021 22:49
    Можно было и по лучше, но не критично
    что расскажешь про Металлист?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 18.08.2021 22:53
    -3
    рано динамовцы корону на голову надели, Ингулец сразу опустил на землю зазнаек.
    Ссылка
    inspekcha85
    online
    inspekcha85, 18.08.2021 22:51
    -2
    Да-а уж,это просто везенье для Динамо что в ЛЧ они попали напрямую...скорее всего они не прошли бы и Генк.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 18.08.2021 22:49
    +1
    Можно было и по лучше, но не критично
    Ссылка
    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 18.08.2021 22:43
    +5
    Бамбасята ( боти ), сховайтеся в будку зі своїми недолугими коментарями. ВКДК зіграв в нічию з самобутнім клубом. Нагадати вам, як шахраї здобували перемогу в кабінеті над Інгульцем? Фу, пси.
    Ссылка
    roman_kros
    roman_kros, 18.08.2021 22:41
    -3
    І це треба було переносити тур, щоб відгребти від Інтера і прокакати 2 очки в чемпіонаті?..
    Ссылка
    ТОР12
    ТОР12, 18.08.2021 22:40
    -7
    Прекрасная игра от Динамо Кипр ЛТД.
    Команда к ЛЧ готова.
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 22:39
    +2
    MaD_Mole, 18.08.2021 22:26
    Алексей тебе не стыдно самому,что ты несёшь Фаня может только несенюка размотать по пьяне что бы то ему лишнию пачку вискаса дал,ну опозорились успокойся ну бота не защищай который тут врёт постоянно и слюни 10 лет пускает возле монитора и на футболе в жизни не был он как и в Киеве ,и она вчера молилась что Монако выиграло у украинскому клубу Головин забил ,можешь ему пачку вискаса за это купить ; Так что ложись спать Ингулец показал ваш уровень ..
    Нееее Макс сейчас ты сливаешся. Ветка ещё та не остыла ты там 2 бана словил. Так что тут дело не в Несенюке. Он больше написал после ничьи сегодня чем ты после Александрии. Так что такие дела
    Ссылка
    Eagle
    Eagle, 18.08.2021 22:33
    +2
    Игорьку завтра срочно надо приехать на базу и серьёзно ПОГОВОРИТЬ с игроками, перед встречей с "Десной".Для профилактики можно УРЕЗАТЬ зарплату за матч.Нет Мирчи у руля-нет игры.Карас не тянет. А "Десна" посильнее будет "Ингульца".....
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 18.08.2021 22:32
    +4
    MaD_Mole, 18.08.2021 22:26
    Алексей тебе не стыдно самому,что ты несёшь Фаня может только несенюка размотать по пьяне что бы то ему лишнию пачку вискаса дал,ну опозорились успокойся ну бота не защищай который тут врёт постоянно и слюни 10 лет пускает возле монитора и на футболе в жизни не был он как и в Киеве ,и она вчера молилась что Монако выиграло у украинскому клубу Головин забил ,можешь ему пачку вискаса за это купить ; Так что ложись спать Ингулец показал ваш уровень ..
    Ты уже придумал, после какого тура собираетесь Динамо обойти? После 9-го? После первого круга? Динамо не станет чемпионом, скриньте?
    Ссылка
    SportsMan
    SportsMan, 18.08.2021 22:29
    +2
    Алексей Голяченко, 18.08.2021 22:25
    Смешно это как вы подтекаете сейчас от ничьи. Которая по большому счету вам не чего не дала
    У них не хватает извилин это осознать.
    Ссылка
    igorek
    igorek, 18.08.2021 22:29
    +1
    Щитаю было удаление Динамовца и пенальти в ворота Ингульца.Судья пожалела обоих а зря.
    Ссылка
    igorek
    igorek, 18.08.2021 22:29
    +3
    Щитаю было удаление Динамовца и пенальти в ворота Ингульца.Судья пожалела обоих а зря.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности