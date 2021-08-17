4-й тур
Ингулец
0 : 0
Динамо Киев
18.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура Украинской Премьер-лиги

  • 17.08.2021 20:57
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Ингулец – Динамо. Текстовая трансляция матча
© Динамо Киев

В среду, 18 августа, состоится матч 4 тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Ингулец» (Петрово) и киевское «Динамо». Игра состоится в Киеве на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского, начало - в 19:00.

В этом матче есть, как минимум, две необычные вещи. Во-первых, он был перенесен из-за товарищеской игры(!) киевского клуба с миланским «Интером», в которой, кстати, подопечные Луческу проиграли 0:3. Во-вторых, хотя номинальным хозяином игры является «Ингулец», но игра состоится в Киеве по просьбе команды с Петрового. Причем, поскольку НСК «Олимпийский» занят из-за подготовки к Дню Независимости, будут играть на другом стадионе киевского клуба. О классе соперников не стоит напоминать еще раз, но, как мы знаем, поле прямоугольное, мяч круглый.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» - «Динамо».

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Источник — Sport.ua

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