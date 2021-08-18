КАРАС: «Спешили и суетились. На игре Динамо сказалась нехватка Мистера»

Ассистент главного тренера киевского «Динамо» Эмиль Карас прокомментировал матч 4-го тура УПЛ, в котором «бело-синие» сыграли вничью с «Ингульцом» (1:1):

- Понятно, что неудачный матч для нас. Потеря двух очков. Нужно похвалить соперника, который после трех поражений был как раненый зверь. Мы на это и настраивали ребят – что команда приедет и будет цепляться за каждый мяч, за каждый эпизод. К сожалению, в плане реализации мы в очередной раз сыграли неважно. У нас было много угловых, стандартов, но мало эффективности у чужих ворот.

Команда соперников была опасна при контратаках. Одна из этих контратак закончилась голом в наши ворота. К сожалению, это произошло сразу после нашего гола. Мы контролировали игру, и поведя в счете, могли бы вытянуть соперника на себя — тогда можно было бы поймать их на контратаке и забить второй гол. Но счет слишком быстро стал 1:1 вследствие нашей ошибки.

В дальнейшем мы слишком много суетились, спешили, бежали за голом. Футбол таков, что нужно забивать, чтобы выигрывать. В плане реализации у нас сегодня все было не очень хорошо.

- Команда проводит много товарищеских матчей в ходе сезона. Не сыграло ли это сегодня злую шутку?

- Мы не проводим много товарищеских игр, а сыграли всего лишь две. Нам нужны были эти два спарринга, тем более, они были запланированы давно. Больше на наших действиях сказалась нехватка главного тренера, чем товарищеские игры. Команда с Мистером и без него – это разные вещи. Чем больше времени его нет рядом с командой, тем больший отпечаток это оставляет в плане подготовки, в плане настроя.

Тренерский штаб пробовал донести до ребят все наставления Луческу. Забей мы второй гол или раньше забей первый, все сложилось бы иначе. Но после игры об этом говорить нет смысла. Случилось то, что случилось. Нужно проанализировать игру, сделать выводы и готовиться к следующему сопернику. Через три дня мы играем с лидером – «Десной». Нас снова ждет сложная игра, в которой нужно бороться за победу.

- Как здоровье Мирчи Луческу и сможем ли мы увидеть его в матче против «Десны»?

- Мы очень надеемся, что Мистер завтра-послезавтра закончит курс лечения и вернется к нам. К сожалению, сегодня мы преподнесли ему мало позитивных эмоций. Но у него огромный опыт и, думаю, он знает, как проходить через такие этапы.

- Пропущенный мяч – это результат индивидуальной или командной ошибки?

- Претензии могут быть только к команде. Ведь на поле находится не один игрок. Мы легко дали войти в нашу штрафную и пробить по воротам. Футбол – это командная игра и обвинять кого-то одного нет смысла. Не думаю, что кто-то из наших ребят вышел на поле, чтобы просто повалять дурака.

У нас наметилась нехорошая тенденция – после забитого мяча расслабиться и думать, что игра уже сделана. Нужно дожимать соперника и доигрывать эпизоды до конца. У нас эта проблема бывала и в прошлом чемпионате.

- Не кажется ли вам, что «Ингулец» уже хорошо изучил игру «Динамо» в атаке и приспособился к ней? И к матчу с «Десной» нужно придумывать что-то новое?

- Все соперники будут так играть, так биться. «Ингулец» незаслуженно не набрал очков в предыдущих матчах. Может быть, за исключением игры с «Зарей», где они быстро пропустили голы, и луганчане уже контролировали ход матча. «Ингулец» провел игры с лидерами, поэтому потерял очки, но при этом удачно действовал и с «Шахтером», и с «Десной». Каждая команда будет биться и цепляться за очки – это нормально. Нам же надо быть более сконцентрированными и удачливыми в атаке. Ведь все основывается на забитых мячах. К сожалению, сегодня этого не хватало.