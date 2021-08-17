4-й тур
Ингулец
0 : 0
Динамо Киев
18.08.2021 19:30   ТВ-трансляция: 

Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Соперники из разных «весовых категорий»

  • 17.08.2021 15:17
  • 1235 просмотров
  • 0 комментариев
Ингулец – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

Что называется, на разных «полюсах» таблицы пребывают оппоненты по заключительному матчу 4 тура УПЛ. «Динамо» не потеряло ни одного очка в чемпионате, «Ингулец» – еще ни одного не набрал. О фаворите противостояния размышлять не приходится, но факторы для возможного зарождения сенсации, все же, имеются.

«Динамо»

Мирча Луческу продолжает искусственно строить календарь, который будет у команды осенью. В минувшее воскресенье «Динамо» слетало в Италию на спарринг с «Интером», проверив себя на фоне столь маститого соперника. 0:3 против чемпиона Италии, конечно, не самый приятный итог встречи, но главное – возможность тренерского штаба оценить степень готовности исполнителей, в том числе ближайший резерв.

Сам рулевой киевлян, к слову, остался в Киеве по состоянию здоровья, так что наблюдать за «экзаменом» своих подопечных Мистеру пришлось только по видеоматериалам. Из футболистов, игравших против «Миная» (2:0), не выходили с «Интером» Виталий Миколенко, а также Виталий Буяльский, забивший в двух кряду играх чемпионата. Кстати, оба игрока прогнозировано вошли в расширенный список национальный сборной Украины, опубликованный накануне. «Динамо» в главной команде страны представят 10 исполнителей!

«Ингулец»

Петровцы к стартовым неудачам относятся без какой-либо паники. И соперники подобрались – что надо, и третья из четырех встреч у «Ингульца» состоится на чужом поле. Из негатива отметим, что в Чернигове (0:2) коллектив Сергея Лавриненко впервые в сезоне не забил. С другой стороны, и пропустила команда уже в последнюю пятиминутку основного времени, едва не зацепившись за ничью.

Обвинять кого-то персонально в пропущенных мячах вряд ли есть смысл. Да, Али явно «проспал» второй этаж, но Денис Безбородько действительно здорово выпрыгнул в эпизоде с первым голом. Ну, а второй стал следствием банальной контратаки с выходом «два в одного». Кстати, в традиционном голосовании болельщиков «Ингульца» на предмет лучшего игрока матча победителем стал капитан команды Максим Ковалёв.

Статистика встреч

Соперники успели провести лишь два матча: оба – в прошлом сезоне. Осенью «Динамо» со счетом 2:0 выиграло в Кропивницком, весной – 5:0 на «Олимпийском». Все голы в противостоянии забивали украинцы, отметим дубль в апрельской игре Виктора Цыганкова.

Комментарии

Несмотря на формальную афишу матча, сыгран он будет в столице. «Мы обратились к «Динамо» с просьбой сыграть встречу первого круга в Киеве. Потому что хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой», – прокомментировал смену локации поединка президент «Ингульца» Александр Поворознюк. «В прошлом матче с нами «Динамо» становилось чемпионом, но теперь у них не будет такой мотивации, поэтому нужно дать настоящий бой!», – о настрое на игру сказал полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Поспелов, Запорожец, Шарай, Полегенько, Шишка, Опанасенко, Ковалёв, Майкл, Бартулович, Ситало.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Цыганков, Рамирес.

Прогноз на противостояние

Трудно найти «козыри», которые могут помочь «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо»: прямо скажем – соперники из разных «весовых категорий». Конечно, у киевлян последнее время не всегда на скамейке главный тренер, а дополнительную физическую нагрузку создает искусственно созданный европейский календарь, но это не те факторы, которые заставляют сомневаться в успехе чемпионов. Спрогнозируем победу «Динамо» с форой «-2» (коэффициент 1.78 по линии Vbet).

VBET  
Сделать ставку Зробити ставку
Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

18 августа, среда

«Ингулец» – «Динамо»
Киев. Стадион «Динамо» имени В.Лобановского. 19:00
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
ИНГУЛЕЦ – ДИНАМО. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
 Арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)
Прогноз Sport.ua — 0:3
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Артем Цыганенко, Sport.ua

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности