Что называется, на разных «полюсах» таблицы пребывают оппоненты по заключительному матчу 4 тура УПЛ. «Динамо» не потеряло ни одного очка в чемпионате, «Ингулец» – еще ни одного не набрал. О фаворите противостояния размышлять не приходится, но факторы для возможного зарождения сенсации, все же, имеются.

«Динамо»

Мирча Луческу продолжает искусственно строить календарь, который будет у команды осенью. В минувшее воскресенье «Динамо» слетало в Италию на спарринг с «Интером», проверив себя на фоне столь маститого соперника. 0:3 против чемпиона Италии, конечно, не самый приятный итог встречи, но главное – возможность тренерского штаба оценить степень готовности исполнителей, в том числе ближайший резерв.

Сам рулевой киевлян, к слову, остался в Киеве по состоянию здоровья, так что наблюдать за «экзаменом» своих подопечных Мистеру пришлось только по видеоматериалам. Из футболистов, игравших против «Миная» (2:0), не выходили с «Интером» Виталий Миколенко, а также Виталий Буяльский, забивший в двух кряду играх чемпионата. Кстати, оба игрока прогнозировано вошли в расширенный список национальный сборной Украины, опубликованный накануне. «Динамо» в главной команде страны представят 10 исполнителей!

«Ингулец»

Петровцы к стартовым неудачам относятся без какой-либо паники. И соперники подобрались – что надо, и третья из четырех встреч у «Ингульца» состоится на чужом поле. Из негатива отметим, что в Чернигове (0:2) коллектив Сергея Лавриненко впервые в сезоне не забил. С другой стороны, и пропустила команда уже в последнюю пятиминутку основного времени, едва не зацепившись за ничью.

Обвинять кого-то персонально в пропущенных мячах вряд ли есть смысл. Да, Али явно «проспал» второй этаж, но Денис Безбородько действительно здорово выпрыгнул в эпизоде с первым голом. Ну, а второй стал следствием банальной контратаки с выходом «два в одного». Кстати, в традиционном голосовании болельщиков «Ингульца» на предмет лучшего игрока матча победителем стал капитан команды Максим Ковалёв.

Статистика встреч

Соперники успели провести лишь два матча: оба – в прошлом сезоне. Осенью «Динамо» со счетом 2:0 выиграло в Кропивницком, весной – 5:0 на «Олимпийском». Все голы в противостоянии забивали украинцы, отметим дубль в апрельской игре Виктора Цыганкова.

Комментарии

Несмотря на формальную афишу матча, сыгран он будет в столице. «Мы обратились к «Динамо» с просьбой сыграть встречу первого круга в Киеве. Потому что хотим и все для этого делаем, чтобы первый матч на новом стадионе в Петрово прошел с хорошей командой», – прокомментировал смену локации поединка президент «Ингульца» Александр Поворознюк. «В прошлом матче с нами «Динамо» становилось чемпионом, но теперь у них не будет такой мотивации, поэтому нужно дать настоящий бой!», – о настрое на игру сказал полузащитник «Ингульца» Младен Бартулович.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Гальчук, Поспелов, Запорожец, Шарай, Полегенько, Шишка, Опанасенко, Ковалёв, Майкл, Бартулович, Ситало.

«Динамо»: Бущан, Миколенко, Сирота, Забарный, Тымчик, Шепелев, Андриевский, Буяльский, Караваев, Цыганков, Рамирес.

Прогноз на противостояние

Трудно найти «козыри», которые могут помочь «Ингульцу» отобрать очки у «Динамо»: прямо скажем – соперники из разных «весовых категорий». Конечно, у киевлян последнее время не всегда на скамейке главный тренер, а дополнительную физическую нагрузку создает искусственно созданный европейский календарь, но это не те факторы, которые заставляют сомневаться в успехе чемпионов. Спрогнозируем победу «Динамо» с форой «-2» (коэффициент 1.78 по линии Vbet).

18 августа, среда